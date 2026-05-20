Soha nem hallott nehézségeiről beszélt a világsztár, többször lesújtott rá a gyilkos kór – videóval
,,Nagyon sokat jelent számomra” - David Beckham új oldalát mutatta meg
David Beckham kedden lányával, Harper Beckhammel közösen bemutatták a róla elnevezett rózsát a Chelsea Flower Show londoni rendezvényén – számolt be a Daily Mail.
A „Sir David Beckham Rose” nevű virágot III. Károly közreműködésével fedték fel. A név ötlete Beckham 14 éves lányától, Harpertől származott.
A kertészkedés generációkon átívelően hozza össze az embereket, és rengeteg örömet okoz
- beszélt a futballsztár a különleges projektről. Majd hozzátette:
Nagyon sokat jelent számomra, hogy részese lehetek valaminek, ami ezt és az angol rózsa örökségét ünnepli.
A ragyogó fehér virágokkal nyíló rózsafajta a beszámolók szerint különleges illatjegyeket hordoz, és már meg is vásárolható Nagy-Britanniában. Az eladásokból származó bevétel egy részét a király alapítványa kapja.
