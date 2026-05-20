,,Nagyon sokat jelent számomra” - David Beckham új oldalát mutatta meg

A futballikon lányával, Harperrel jelent meg egy virágkiállításon.
2026. május 20., szerda 18:51
David Beckham kedden lányával, Harper Beckhammel közösen bemutatták a róla elnevezett rózsát a Chelsea Flower Show londoni rendezvényén – számolt be a Daily Mail.

A „Sir David Beckham Rose” nevű virágot III. Károly közreműködésével fedték fel. A név ötlete Beckham 14 éves lányától, Harpertől származott.

A kertészkedés generációkon átívelően hozza össze az embereket, és rengeteg örömet okoz

-    beszélt a futballsztár a különleges projektről. Majd hozzátette:

Nagyon sokat jelent számomra, hogy részese lehetek valaminek, ami ezt és az angol rózsa örökségét ünnepli.

A ragyogó fehér virágokkal nyíló rózsafajta a beszámolók szerint különleges illatjegyeket hordoz, és már meg is vásárolható Nagy-Britanniában. Az eladásokból származó bevétel egy részét a király alapítványa kapja.

 

