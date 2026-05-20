2026. május 20. szerda, Bernát, Felícia
21°C Budapest
csontritkulás
kutatás
vizsgálat

Döbbenetes áttörés a csontritkulás kutatásában

Döbbenetes áttörés a csontritkulás kutatásában
Egy egyszerű vizsgálat évekkel korábban jelezheti a csontvesztés veszélyét.
2026. május 20., szerda 07:59
Vágólapra másolva!

Forradalmi kutatási eredményekről számolt be kedden a FITBOOK: brit és szingapúri tudósok szerint a szem vizsgálata évekkel korábban jelezheti a csontritkulás kialakulását.

A csontritkulást gyakran csendes betegségként emlegetik, mert sok esetben csak egy csonttörés után derül ki a probléma. A kutatók azonban most úgy vélik, a retina állapota árulkodó lehet a csontok egészségéről.

A tanulmány szerint azoknál az embereknél, akiknek a retinája biológiailag idősebbnek tűnt a valós életkoruknál, nagyobb eséllyel alakult ki csontritkulás.


A kutatók egy mesterséges intelligenciával működő rendszert fejlesztettek ki, amely a szemről készült fotók alapján elemzi a retina öregedését. Az úgynevezett RetiAGE rendszer első tesztjeit közel kétezer idősebb embernél végezték el Szingapúrban.

A brit biobankban később csaknem 44 ezer ember adatait vizsgálták meg 12 éven keresztül. Az eredmények szerint a gyorsabban öregedő retinával rendelkező embereknél akár 40 százalékkal magasabb volt a csontritkulás kialakulásának kockázata.

A jelenlegi, csontsűrűséget mérő DEXA-vizsgálatok drágák és nem mindig könnyen elérhetők, ezért az új módszer a jövőben olcsóbb és gyorsabb szűrési lehetőséget kínálhat.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock
 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra