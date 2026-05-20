Döbbenetes áttörés a csontritkulás kutatásában

Forradalmi kutatási eredményekről számolt be kedden a FITBOOK: brit és szingapúri tudósok szerint a szem vizsgálata évekkel korábban jelezheti a csontritkulás kialakulását.

A csontritkulást gyakran csendes betegségként emlegetik, mert sok esetben csak egy csonttörés után derül ki a probléma. A kutatók azonban most úgy vélik, a retina állapota árulkodó lehet a csontok egészségéről.

A tanulmány szerint azoknál az embereknél, akiknek a retinája biológiailag idősebbnek tűnt a valós életkoruknál, nagyobb eséllyel alakult ki csontritkulás.



A kutatók egy mesterséges intelligenciával működő rendszert fejlesztettek ki, amely a szemről készült fotók alapján elemzi a retina öregedését. Az úgynevezett RetiAGE rendszer első tesztjeit közel kétezer idősebb embernél végezték el Szingapúrban.