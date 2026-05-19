Megkezdődött a Föld mágneses pajzsának feltérképezése - videóval
Közép-európai idő szerint kedden hajnalban a Francia Guyana-i kouroui űrközpontból sikeresen felbocsátották a SMILE elnevezésű műholdat, amely azt vizsgálja, hogy hogyan reagál a Föld mágneses pajzsa az űridőjárásra - közölte az Európai Űrügynökség (ESA).
A SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) műholdat egy Vega-C rakétával juttatták az űrbe.
A műholdat négy mérőműszerrel szerelték fel, amelyek a napszél, a nagy energiájú napkitörések és a Föld mágneses pajzsának válaszát mérik.
A misszió célja, hogy a szakemberek többet tudjanak meg a Föld mágneses pajzsának működéséről, és választ kapjanak arra, hogyan indítja el a napszél az olyan jelenségeket, mint az aurora borealis, vagyis az északi fény.
Az ESA és a Kínai Tudományos Akadémia közös projektjében Németország, Ausztria és Svájc is részt vesz.
A Vega-C rakéta a SMILE műholdat először alacsony pályára állította, körülbelül 700 kilométeres magasságban, később a műhold több manőver után ovális alakú Föld körüli pályára áll, amelynek Földtől való maximális távolsága körülbelül 121 ezer kilométer lesz.
