Megkezdődött a Föld mágneses pajzsának feltérképezése - videóval

A frissen felbocsátott SMILE műhold a Földet érő kozmikus erők nyomába ered.
2026. május 19., kedd 09:52
 Közép-európai idő szerint kedden hajnalban a Francia Guyana-i kouroui űrközpontból sikeresen felbocsátották a SMILE elnevezésű műholdat, amely azt vizsgálja, hogy hogyan reagál a Föld mágneses pajzsa az űridőjárásra - közölte az Európai Űrügynökség (ESA).

A SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) műholdat egy Vega-C rakétával juttatták az űrbe.

A műholdat négy mérőműszerrel szerelték fel, amelyek a napszél, a nagy energiájú napkitörések és a Föld mágneses pajzsának válaszát mérik.

A misszió célja, hogy a szakemberek többet tudjanak meg a Föld mágneses pajzsának működéséről, és választ kapjanak arra, hogyan indítja el a napszél az olyan jelenségeket, mint az aurora borealis, vagyis az északi fény.

Az ESA és a Kínai Tudományos Akadémia közös projektjében Németország, Ausztria és Svájc is részt vesz.

A Vega-C rakéta a SMILE műholdat először alacsony pályára állította, körülbelül 700 kilométeres magasságban, később a műhold több manőver után ovális alakú Föld körüli pályára áll, amelynek Földtől való maximális távolsága körülbelül 121 ezer kilométer lesz.

 

