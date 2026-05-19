Megrázó részletek derültek ki az albertirsai családi tragédiáról, elképesztő mit tett a kétgyermekes anya

A Ceglédi Járási Ügyészség több rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki a gyermekeit bántalmazta és elhanyagolta - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

Az albertirsai nő egyedül nevelte két gyermekét, akik közül a nagyobbik alsó tagozatos kisiskolás, a kisebbik alig pár hónapos volt; a nő alkoholizált, és rendszeres kábítószerfogyasztó volt.

A vádlott rendszeresen a koraszülöttként világra jött és fokozott gondoskodásra szoruló kisbaba mellett dohányzott, és gyakran közös italozással és tudatmódosító szerek fogyasztásával együtt járó, éjszakába nyúló bulikat rendezett a házban.

Ilyen alkalmakkor a vádlott ittas, illetve bódult állapotban a néhány hónapos csecsemőt másik kiskorú gyermekére bízta, éjjelente a kisbaba sírására testvérének kellett felkelnie, aki emiatt fáradtan és kialvatlanul ment iskolába.