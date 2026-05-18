Percek alatt pokollá válhat a főzés: figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem
Hihetetlen trükk: krumpliba rejtve csempésztek mobilokat a budapesti börtönbe
Krumpliba rejtett mobiltelefonokra bukkant egy őr a Budapesti Fegyház és Börtön területén - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) az MTI-vel hétfőn.
Az egyik foglalkoztatási felügyelő biztonsági ellenőrzés során bukkant a "Gyűjtő" udvarán heverő csomagokra május 15-én és május 17-én. A gondosan összekötözött burgonyákat feltételezhetően a kerítésen át dobták be a börtönbe. A krumplikból tíz darab kis méretű, SIM-kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő - írták.
A hozzátartozók folyamatosan újabb és újabb trükkökkel próbálnak tiltott tárgyakat - jellemzően mobiltelefonokat - bejuttatni a börtönökbe. Idén 167 esetben találtak nem engedélyezett telekommunikációs eszközt a büntetés-végrehajtási intézetekben - közölte BvOP.
A szigorú biztonsági intézkedéseknek, a modern technikai felszereltségnek és a hatékony felderítési munkafolyamatoknak köszönhetően az elmúlt évek alatt erőteljesen visszaszorultak az intézményekben a tiltott tárgyak, 2021-hez képest a tiltott mobiltelefonok száma több mint 35 százalékkal csökkent.
A büntetés-végrehajtási szervezet következetesen és szigorúan lép fel minden olyan esetben, amikor az intézetekben illegális dolgokat talál. A Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka a mobiltelefonokat tartalmazó burgonyák esetében is szabálysértési feljelentést tett ismeretlen tettes ellen - írták.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Közel félmilliót lopott kórházi szobatársától Bács-Kiskunban
Nemzetközi hajtóvadászat után csaptak le a körözött magyar férfira Ukrajnában - videóval
Használat közben kapott lángra az ipari porszívó egy békéscsabai autómosóban
Egy többemeletes házból zuhant a mélybe egy ember Szentlőrincen
Két baleset is történt az M6-oson Paksnál, teljes útzár van Budapest felé
Lopott puskával fenyegette a rendőröket egy férfi Szabolcsban
Hegedűs Zsolt: nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt Magyarországon
Brutális bosszú: rágyújtotta a házat volt élettársára Borsodban
Alvás közben csaptak fel a lángok: több konyhai tűz is volt a hétvégén
Káosz az M1-esen: két súlyos baleset bénította meg a forgalmat Biatorbágynál
Mintha megnyílt volna az ég: brutális eső zúdult az országra