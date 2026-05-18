Hihetetlen trükk: krumpliba rejtve csempésztek mobilokat a budapesti börtönbe

Krumpliba rejtett mobiltelefonokra bukkant egy őr a Budapesti Fegyház és Börtön területén - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) az MTI-vel hétfőn.

Az egyik foglalkoztatási felügyelő biztonsági ellenőrzés során bukkant a "Gyűjtő" udvarán heverő csomagokra május 15-én és május 17-én. A gondosan összekötözött burgonyákat feltételezhetően a kerítésen át dobták be a börtönbe. A krumplikból tíz darab kis méretű, SIM-kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő - írták.

A hozzátartozók folyamatosan újabb és újabb trükkökkel próbálnak tiltott tárgyakat - jellemzően mobiltelefonokat - bejuttatni a börtönökbe. Idén 167 esetben találtak nem engedélyezett telekommunikációs eszközt a büntetés-végrehajtási intézetekben - közölte BvOP.

A szigorú biztonsági intézkedéseknek, a modern technikai felszereltségnek és a hatékony felderítési munkafolyamatoknak köszönhetően az elmúlt évek alatt erőteljesen visszaszorultak az intézményekben a tiltott tárgyak, 2021-hez képest a tiltott mobiltelefonok száma több mint 35 százalékkal csökkent.

A büntetés-végrehajtási szervezet következetesen és szigorúan lép fel minden olyan esetben, amikor az intézetekben illegális dolgokat talál. A Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka a mobiltelefonokat tartalmazó burgonyák esetében is szabálysértési feljelentést tett ismeretlen tettes ellen - írták.