Magyar Péter: a kegyelmi ügy dokumentumaiból kiderül, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét
Kinevezte a közigazgatási államtitkárokat Sulyok Tamás
A köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnök javaslatára május 19-ei hatállyal Bokor Adrienn Juditot a Szociális és Családügyi Minisztérium, Gál Éva Erikát a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium, Gárdos-Orosz Fruzsina Kingát az Igazságügyi Minisztérium, Ilku Líviát az Egészségügyi Minisztérium, Kereszty Gabriella Katalint a Külügyminisztérium, Kiss Zsuzsannát a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Nagy Gábort az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium közigazgatási államtitkárává nevezte ki.
Pettkó-Szandtner Judit a Pénzügyminisztérium, Retteghy András Tibor a Belügyminisztérium, Rozinka Zsolt Illés az Élő Környezetért Felelős Minisztérium, Sántha György a Tudományos és Technológiai Minisztérium, Sirály Katalin a Közlekedési és Beruházási Minisztérium Tóth Attilát a Honvédelmi Minisztérium és Zimmer Mátyást a Gazdasági és Energetikai Minisztérium közigazgatási állatikára.
Egy másik határozatban szerepel, hogy az államfő a miniszterelnök javaslatára megállapítja, hogy Ducsay Zsuzsanna Ágnes május 19-étől a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd
