Magyar Péter: a miniszterelnök székhelye Budapesten, az Alkotmány utcában lesz

A kormányfő a Facebook-oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, nem költözik be a Karmelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére.

Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a Parlamenttől. Szimbolikusnak tartja, hogy a Miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz.

A politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják.