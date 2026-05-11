Bemutatta a kormányszóvivőket Magyar Péter
Kapitány István: Magyarország nem válik le az orosz energiáról, és marad a rezsicsökkentés
Kapitány István miniszteri kinevezését az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottsága ellenszavazat nélkül 12 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett jóváhagyta.
Magyarország rendelkezik két kőolajvezetékkel, ezeket maximálisan használni kell, mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb, legfenntarthatóbb és leghatékonyabb forrásból kell beszerezni az energiát. A Tisza-kormány használni fogja a meglévő kapacitásokat -"nyilvánvalóan amennyire ez a mi döntésünk" - fogalmazott a jelölt.
Arra a felvetésre, hogy a modelljük szerint tartható lesz-e a rezsicsökkentett ár, azt mondta: természetesen, mivel nem rosszabb feltételekkel akarnak beszerezni, hanem jobb feltételekkel. "Magyarországnak - az a jó hír - vannak opciói" - mondta.
A 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról elkezdték a tárgyalásokat, folyamatosan dolgoznak, a projektek menedzselését el kell végezni az uniós szabályok szerint, a struktúra kialakítása tart, a kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténniük. A vissza nem térítendő rész 6,9 milliárd euró, a többi hitel, haladékra nincs lehetőség - ismertette. Hozzátette, hogy jó esélyt lát ennek sikeres megvalósítására.
A miniszterjelölt az első 100 nap kormányfeladatának a legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte. Közölte, hogy kiszámítható szabályokat kell hozni, tisztességes versenyt teremteni, zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben, és átlátható támogatásokat. A turizmusnak külön államtitkárságot hoznak létre, hogy "az ágazat újra megfelelően legyen stratégiailag irányítva" - mondta.
Az energia területén célzott energiahatékonysági programokat nevezett szükségesnek, és átlátható nukleáris stratégiát sürgetett - felül kell vizsgálni a Paks-2 szerződéseit - tette hozzá.
Kiemelte: a rendelkezésre álló humán erőforrás jó felhasználásával, tiszta célokkal, kiegyenlített pályával sikereket lehet elérni. A politikusoknak az a feladatuk, hogy ezt a környezetet teremtsék meg, és "a mi feladatunk ez lesz a következő néhány évben, hogy ez létrejöjjön Magyarországon". Mert eddig ennek az ellenkezője valósult meg, "láttunk rögtönzést, kivételezést, korrupciót, közpénzből hizlalt kormányközeli hátországot".
A magyar gazdaság növekedése nem azért lassult le, mert a magyar emberek ne dolgoznának eleget, hanem mert a kormány és gazdasági vezetése rossz gazda volt, nem alakult ki a bizalom - folytatta. Közölte: a gazdaságot a lakosság, az adófizetők érdekében kell vezetni. Nem lehet diplomáciai eszköznek használni, és nem lehet korrupt üzleteket kötni. A befagyasztott uniós források hazahozatalát nélkülözhetetlennek nevezte, a forrásokat a közlekedés, lakhatás, energiaipar szolgálatába fogják állítani, a 2027-től induló uniós ciklusban a zöldenergiára és a digitális átállásra fókuszálnak.
Nem engedheti meg magának az ország, hogy ezeket a forrásokat ne használja fel, a pénzeket az átlátható tiszta versenyre fogják fordítani - ígérte. Ezekkel a lépésekkel elindulhatnak az úton, hogy helyreállítsák a bizalmat, amely elvezet a kockázati prémium csökkenéséhez is.
A belgazdaságról elmondta: senki sem szeretné, hogy összeszerelő üzemmé váljon az ország, a gazdaságfejlesztési program lényeges eleme az innováció, az erre fordított forrást az új kormány a négyszeresére fogja emelni, stratupbarát környezetet építenek. Kiemelt szempontnak nevezte a versenyhelyzet visszaállítását.
A külgazdaságról közölte: a magyar exportorientált gazdaság, minőségi változást szeretnének látni ebben, az a beruházás jó amely tisztességes versenybért fizet, technológiát hoz, és minden esetben tiszteletben tartja a környezetet. A világ minden tájáról szívesen látnak üzleti partnereket, ha meg tudnak felelni ezeknek a feltételeknek.
Az energia területén 16 év fideszes stratégia után szomorú állapotnak nevezte az energiaszegénységet, becslések szerint 800 ezer háztartás él energiaszegénységben, és tűzifával fűt. A szociális tűzifakeretet megduplázzák, és csökkentik a tűzifa forgalmiadóját - jelezte a jelölt.
A pazarlás és korrupció megszüntetése biztosít forrást a programhoz, mert a korrupcióval okozott kár évi 3-4 ezer milliárd forintot is elérhet. Ezért felül kell vizsgálni a túlárazott közbeszerzéseket - szögezte le.
Képviselők kérdésére az árrésstopról és a különadókról közölte: egy gazdaság akkor működik jól, ha minél kevesebb a beavatkozás, és a piaci folyamatokat hagyjuk érvényesülni. A folyamatosság elve alapján kell ezeket felülvizsgálni, ennek még nincs itt az ideje. A különadók megmaradnak a jelenlegi formájukban. A kereskedelmi szerződések titkosítottak - ismertette hozzátéve, hogy az összes szerződést átnézik, akkor tudnak állást foglalni.
Kijelentette: a magyar vállalkozások adminisztrációs terhei magasak, 300 órát jelentenek, miközben 150 óra az uniós átlag. Mint mondta, efelé kell elmozdulni ezen a területen is.
A Mol jelentős regionális energiavállalat, nyilvános részvénytársaság meghatározó állami tulajdonnal, de nem terve és nem feladata az államnak a Mol tevékenységének befolyásolása. A cél, hogy a magyar energiaellátást szolgálja a cég, a tulajdonosok érdekeinek megfelelően, és továbbra is jól működjön. "Hatékonyan fogunk tudni együttműködni" - válaszolta a képviselőknek.
A Paks1 üzemidejének hosszabbítására azt mondta, nincs konkrét információjuk, mert sok szerződés titkos. Kapitány István fontosnak nevezte az üzemidő hosszabbítás korrekt megvalósítását.
Fotók: MTI
+Ez is érdekelheti
A parlament megszavazta, Magyar Péter a miniszterelnök
Forsthoffer Ágnes: új korszakot kezdünk a magyar parlamentáris demokrácia történetében
Magyar Péter: ma lesz a rendszerváltás első hivatalos napja
Megalakult az új Országgyűlés
Tarr Zoltán: Magyarország ma visszatér Európába, a nyugati értékközösségbe
Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter
Magyar Péter meghívta Magyarországra Giorgia Melonit
Átvették megbízólevelüket a listán megválasztott országgyűlési képviselők
Véglegessé vált a leendő Tisza-kormány névsora
Magyar Péter: a Tisza-kormány célja egy működő ország megteremtése
Megvan az új Országgyűlés fizetési listája, ennyit kap majd egy képviselő