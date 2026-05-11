Kapitány István: Magyarország nem válik le az orosz energiáról, és marad a rezsicsökkentés

Kapitány István miniszteri kinevezését az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottsága ellenszavazat nélkül 12 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett jóváhagyta.

Magyarország rendelkezik két kőolajvezetékkel, ezeket maximálisan használni kell, mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb, legfenntarthatóbb és leghatékonyabb forrásból kell beszerezni az energiát. A Tisza-kormány használni fogja a meglévő kapacitásokat -"nyilvánvalóan amennyire ez a mi döntésünk" - fogalmazott a jelölt.

Arra a felvetésre, hogy a modelljük szerint tartható lesz-e a rezsicsökkentett ár, azt mondta: természetesen, mivel nem rosszabb feltételekkel akarnak beszerezni, hanem jobb feltételekkel. "Magyarországnak - az a jó hír - vannak opciói" - mondta.

A 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról elkezdték a tárgyalásokat, folyamatosan dolgoznak, a projektek menedzselését el kell végezni az uniós szabályok szerint, a struktúra kialakítása tart, a kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténniük. A vissza nem térítendő rész 6,9 milliárd euró, a többi hitel, haladékra nincs lehetőség - ismertette. Hozzátette, hogy jó esélyt lát ennek sikeres megvalósítására.

A miniszterjelölt az első 100 nap kormányfeladatának a legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte. Közölte, hogy kiszámítható szabályokat kell hozni, tisztességes versenyt teremteni, zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben, és átlátható támogatásokat. A turizmusnak külön államtitkárságot hoznak létre, hogy "az ágazat újra megfelelően legyen stratégiailag irányítva" - mondta.