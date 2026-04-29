Megvan az új Országgyűlés fizetési listája, ennyit kap majd egy képviselő
Május 9-én 10 órakor ül össze hazánk új Országgyűlése. Az április 12-én egyéniben vagy listán a Parlamentbe jutó képviselők már a szabályok alapján már tisztában vannak a különböző juttatásaik mértékével, noha a végleges összeg csak akkor válik ismertté, ha Magyar Péter betartja a szavát, és valóban meghúzza a nadrágszíjat a mandátumokkal rendelkezők költségelszámolásainál. Mindenesetre a leendő miniszterelnök azt már bejelentette, hogy ő a saját fizetését 2,5 millió forintra csökkenti, noha az érvényben lévő szabályok alapján a kormányfő havi fizetése megfelel a képviselői tiszteletdíj, plusz annak 2,7-szeresének.
A képviselők több helyről is kaphatnak bevételeket
Az országgyűlési képviselők alapilletménye a 2026. május 9-én alakuló új Országgyűlésben bruttó 2 182 488 forint. Ez az összeg a 2026. márciusi automatikus, mintegy 180 ezer forintos emelést követően vált véglegessé. A tiszteletdíjak mértéke az előző évi nemzetgazdasági átlagbér háromszorosához van kötve. Ugyanakkor ha egy képviselő különböző pluszfeladatokat lát el a mindennapi munkája mellett, a betöltött tisztségtől függően az alapdíj úgy változik:
- Alapilletmény (képviselő): 2 182 488 Ft.
- Bizottsági tag / frakcióvezető-helyettes (1,2x): kb. 2,62 millió Ft.
- Két bizottsági tagság / bizottsági alelnök (1,4x): kb. 3,05 millió Ft.
- Bizottsági elnök / frakcióvezető / jegyző (2x): 4 364 976 Ft.
- Az Országgyűlés alelnöke / háznagy (2x): 4 364 976 Ft.
- Az Országgyűlés elnöke (2,7x): 5 892 718 Ft.
Az összegek természetesen bruttóban értendőek, amiből az adóelőleget és a járulékokat még levonják az adótörvényekben leírtaknak megfelelően. Ugyanakkor a képviselők a tiszteletdíjon felül számos költségtérítésre és természetbeni juttatásra jogosultak.
- Lakhatási támogatás: A budapesti lakóhellyel nem rendelkező képviselők számára az Országgyűlés Hivatala lakást bérel.
- Irodabérlet: Választókerületi iroda fenntartásához biztosított keret.
- Személyi juttatások: Keret az alkalmazottak (asszisztensek) bérére.
- Technikai eszközök: Laptop, mobiltelefon és üzemanyagkártya a hivatali munkavégzéshez.
- Diplomata-útlevél: A mandátum idejére biztosított
Csaknem másfél milliárd forint jut a búcsúzók végkielégítésére
A Tisza Párt jelezte szándékát a képviselői javadalmazások és frakciótámogatások jelentős csökkentésére a ciklus során, ám például a most távozó képviselők végkielégítéséhez már nem nyúlhatnak hozzá. A mandátumukat vesztett képviselők – ez jelenleg 144 fő – háromhavi tiszteletdíjnak megfelelő végkielégítést kapnak, ami akár a 12 millió forintos határt is elérheti, és ezt az összeget akár egyben is kérhetik a búcsúzók. Számukra kötelező feladat, hogy a május 9-i alakuló ülést követően le kell adniuk a hivatali autókat, különböző, munkájukat segítő kártyáikat és informatikai eszközöket. Ki kell költözniük a hivatal által bérelt lakásból és irodákból, valamint az asszisztenseik bérét sem fizeti a továbbiakban a parlament. A számukra kifizetendő összeg a jogszabályok értelmében 1,35 milliárd forint – ennyit kell utalnia a távozóknak az Országgyűlés Hivatalának.
