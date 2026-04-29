Megvan az új Országgyűlés fizetési listája, ennyit kap majd egy képviselő

Május 9-én 10 órakor ül össze hazánk új Országgyűlése. Az április 12-én egyéniben vagy listán a Parlamentbe jutó képviselők már a szabályok alapján már tisztában vannak a különböző juttatásaik mértékével, noha a végleges összeg csak akkor válik ismertté, ha Magyar Péter betartja a szavát, és valóban meghúzza a nadrágszíjat a mandátumokkal rendelkezők költségelszámolásainál. Mindenesetre a leendő miniszterelnök azt már bejelentette, hogy ő a saját fizetését 2,5 millió forintra csökkenti, noha az érvényben lévő szabályok alapján a kormányfő havi fizetése megfelel a képviselői tiszteletdíj, plusz annak 2,7-szeresének.

Az újonnan megválasztott Országgyűlésben a képviselők a törvényben jelenleg meghatározott juttatásokra számíthatnak havonta

A képviselők több helyről is kaphatnak bevételeket

Az országgyűlési képviselők alapilletménye a 2026. május 9-én alakuló új Országgyűlésben bruttó 2 182 488 forint. Ez az összeg a 2026. márciusi automatikus, mintegy 180 ezer forintos emelést követően vált véglegessé. A tiszteletdíjak mértéke az előző évi nemzetgazdasági átlagbér háromszorosához van kötve. Ugyanakkor ha egy képviselő különböző pluszfeladatokat lát el a mindennapi munkája mellett, a betöltött tisztségtől függően az alapdíj úgy változik: