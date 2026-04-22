Megvan az időpont, mutatjuk, mikor ül össze az új országgyűlés

Megszületett az államfői határozat az új felállású parlament alakuló ülésének időpontjáról. Az Alaptörvény alapján az Országgyűlés alakuló ülését – az országgyűlési képviselők általános választását követő harminc napon belüli időpontra – a köztársasági elnök hívja össze.
Az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én lesz
A Sulyok Tamás felkérésére folytatott tárgyalásaik keretében az új Országgyűlésben mandátumot szerző pártok képviselői a keddi napon egyetértettek abban, hogy az alakuló ülés időpontjának 2026. május 9-én 10 órát javasolták. A pártok képviselői között kialakult konszenzusra tekintettel, alaptörvényi kötelezettségének megfelelően, az államfő meghozta azt a határozatát, amellyel az Országgyűlés alakuló ülését 2026. május 9-én (szombaton) 10 órára hívja össze.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint így áll össze a hárompárti képviselőház.
A 106 egyéni választókerületből
- 96-ban a Tisza,
- tízben a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltje nyert.
Országos listáról
- a Tisza Párt 45,
- a Fidesz-KDNP 42,
- a Mi Hazánk Mozgalom 6 képviselőt küldhet az Országgyűlésbe.
Nemzetiségi listáról senki nem jutott be a Parlamentbe. A 199 fős Országgyűlésben így
- a Tisza Pártnak 141,
- a Fidesz-KDNP-nek 52,
- a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz.
Hat parlamenti bizottságot vezethet az ellenzék
Egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte az MTI Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter nyilatkozatát, miután kedden a Fidesz-KDNP képviseletében részt vett az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson az Országházban.
Hozzátette: a Fidesz-KDNP csütörtökön tárgyal a Mi Hazánkkal arról, hogy az ellenzéken belüli tisztségek megosztása miként történjen. Gulyás Gergely jelezte, egy bizottsági elnöki tisztség esetén kértek változtatást, a digitalizációs bizottságot ugyanis nem tartják szükségesnek, ezért nem is akarják vezetni.
+Ez is érdekelheti
Zelenszkij bejelentette: Véget ért a Barátság kőolajvezeték javítása
Gulyás Gergely: egyezség alakult ki a parlamenti bizottsági helyek megosztásáról
Magyar Péter megnevezte kormánya hét miniszterét
Forsthoffer Ágnest jelöli a Tisza az Országgyűlés elnökének
Három hét van a választási plakátok eltávolítására
Minden szavazatot megszámoltak, megvan a végeredmény: maradt a Tisza kétharmad
Újraválasztották Lezsák Sándort a Nemzeti Fórum elnökének
Magyar Péter Bujdosó Andreát javasolja a Tisza parlamenti frakcióvezetőjének
A kormány döntött a védett üzemanyagár fenntartásáról
Öt választókerületben változhat a végeredmény, most számolják a szavazatokat
Magyar Péter: marad az üzemanyagoknál a védett ár az új kormány megalakulása után is