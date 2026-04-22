Megvan az időpont, mutatjuk, mikor ül össze az új országgyűlés

A pártok képviselői között kialakult konszenzusra tekintettel Sulyok Tamás meghozta döntését az új parlamenttel kapcsolatban. A Sándor-palota közleménye szerint az Országgyűlés alakuló ülését 2026. május 9-én (szombaton) 10 órára hívja össze a köztársasági elnök.
2026. április 22., szerda 08:17
Megszületett az államfői határozat az új felállású parlament alakuló ülésének időpontjáról. Az Alaptörvény alapján az Országgyűlés alakuló ülését – az országgyűlési képviselők általános választását követő harminc napon belüli időpontra – a köztársasági elnök hívja össze.

Fotó: NVI

Az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én lesz

A Sulyok Tamás felkérésére folytatott tárgyalásaik keretében az új Országgyűlésben mandátumot szerző pártok képviselői a keddi napon egyetértettek abban, hogy az alakuló ülés időpontjának 2026. május 9-én 10 órát javasolták. A pártok képviselői között kialakult konszenzusra tekintettel, alaptörvényi kötelezettségének megfelelően, az államfő meghozta azt a határozatát, amellyel az Országgyűlés alakuló ülését 2026. május 9-én (szombaton) 10 órára hívja össze.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint így áll össze a hárompárti képviselőház.

A 106 egyéni választókerületből

  • 96-ban a Tisza, 
  • tízben a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltje nyert. 

Országos listáról

  • a Tisza Párt 45, 
  • a Fidesz-KDNP 42,
  • a Mi Hazánk Mozgalom 6 képviselőt küldhet az Országgyűlésbe. 

Nemzetiségi listáról senki nem jutott be a Parlamentbe. A 199 fős Országgyűlésben így

  • a Tisza Pártnak 141, 
  • a Fidesz-KDNP-nek 52, 
  • a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz.
Gulyás Gergely bejelentette, a három parlamenti párt megegyezett egymással a bizottsági helyek elosztásáról
Fotó: Hegedüs Róbert/ MTI

Hat parlamenti bizottságot vezethet az ellenzék

Egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte az MTI Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter nyilatkozatát, miután kedden a Fidesz-KDNP képviseletében részt vett az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson az Országházban.

Hozzátette: a Fidesz-KDNP csütörtökön tárgyal a Mi Hazánkkal arról, hogy az ellenzéken belüli tisztségek megosztása miként történjen. Gulyás Gergely jelezte, egy bizottsági elnöki tisztség esetén kértek változtatást, a digitalizációs bizottságot ugyanis nem tartják szükségesnek, ezért nem is akarják vezetni.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

