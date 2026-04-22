Megvan az időpont, mutatjuk, mikor ül össze az új országgyűlés

Megszületett az államfői határozat az új felállású parlament alakuló ülésének időpontjáról. Az Alaptörvény alapján az Országgyűlés alakuló ülését – az országgyűlési képviselők általános választását követő harminc napon belüli időpontra – a köztársasági elnök hívja össze.

Az újonnan megválasztott Országgyűlés május 9-én kezdi meg a működését

Fotó: NVI

A Sulyok Tamás felkérésére folytatott tárgyalásaik keretében az új Országgyűlésben mandátumot szerző pártok képviselői a keddi napon egyetértettek abban, hogy az alakuló ülés időpontjának 2026. május 9-én 10 órát javasolták. A pártok képviselői között kialakult konszenzusra tekintettel, alaptörvényi kötelezettségének megfelelően, az államfő meghozta azt a határozatát, amellyel az Országgyűlés alakuló ülését 2026. május 9-én (szombaton) 10 órára hívja össze.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint így áll össze a hárompárti képviselőház.