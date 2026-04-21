Magyar Péter megnevezte kormánya hét miniszterét
Gulyás Gergely: egyezség alakult ki a parlamenti bizottsági helyek megosztásáról
Hozzátette: a Fidesz-KDNP csütörtökön tárgyal a Mi Hazánkkal arról, hogy az ellenzéken belüli tisztségek megosztása miként történjen.
A bizottsági helyek elosztásáról szóló egyezséggel kapcsolatban az új kormánytöbbség azt jelezte, hogy ezt nem tekinti biankó felhatalmazásnak, azaz az egyes személyek esetén is kontrollt kíván gyakorolni az ellenzéki pártok által jelölt bizottsági és országgyűlési tisztviselők felett - mondta Gulyás Gergely.
Jelezte: egy bizottsági elnöki tisztség esetén kértek változtatást, a digitalizációs bizottságot ugyanis nem tartják szükségesnek, ezért nem is akarják vezetni. Ezt az új kormányoldal képviselői elfogadták - tette hozzá.
A Tisza által házelnöknek jelölt Forsthoffer Ágnesről azt mondta: a Fidesz-KDNP abban érdekelt, hogy megállapodás jöjjön létre valamennyi parlamenti és bizottsági tisztviselőre vonatkozóan, és a parlamenti hagyományokat fenntartva konszenzussal választhassák meg őket. Emlékeztetett: ez eddig is mindig sikerült, 2022-ben csak azért nem, mert a házelnök személyében nem volt egyetértés.
Azt, hogy Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfői sajtótájékoztatóján a május 13-án lejáró háborús veszélyhelyzet május 31-ig történő meghosszabbítását kérte a távozó kormánytól, Gulyás Gergely úgy kommentálta: olyan megoldást fognak találni, ami elfogadható az új kormánynak. Ennek két technikai lehetőségét nevezte meg: az egyik a veszélyhelyzet meghosszabbítása május 31-ig, a másik pedig a veszélyhelyzeti szabályok törvényi szabályozásként való elfogadása. A leköszönő kormány mindkét megoldásra nyitott - jelezte a fideszes politikus.
Gulyás Gergelyt a Fidesz választási vereségről és Orbán Viktor pártelnök, leköszönő miniszterelnök választás reggelén tett kijelentéséről is kérdezték, miszerint nagy vereség esetén lemond.
A fideszes politikus azt mondta: teljes tisztújítás előtt áll a Fidesz, a héten elnökségi ülés, a jövő héten pedig választmányi ülés is lesz, ami szükséges a kongresszus összehívásához.
Úgy vélte: a Fidesznek arra kell törekednie a következő fél évben, hogy a jelenlegi választói bázisát megőrizze, és ehhez a jelenlegi miniszterelnök szerepvállalását elengedhetetlennek tartja. Van egy új politikai helyzet, lesz egy új kormány, ehhez kell a lehető legjobb megoldást találni - mondta.
A Fidesz-KDNP frakció összetételéről közölte: a listán mandátumot nyert képviselők dönthetnek arról, hogy felveszik-e a mandátumukat, de ebben az elnökség ajánlást adhat. "Régóta dolgozunk együtt a most mandátumot nyert képviselőtársakkal, úgy gondolom, hogyha közbölcsesség van, akkor azt mindenki tiszteletben fogja tartani" - mondta. Nem kívánt válaszolni az MTI azon kérdésére, hogy a két pártelnök, Orbán Viktor és Semjén Zsolt felveszi-e mandátumát, és neveket sem mondott, hogy ki ül be a frakcióba és ki nem. Közölte: már most is többen jelezték, hogy nem kívánnak beülni a parlamentbe, de ezt egységesen fogják bejelenteni.
Elmondta: a KDNP frakció nyolcfős lehet, és a héten dönthetnek a frakcióvezetők személyéről is.
Kijelentette: mindenkinek van felelőssége a választási vereségben, a miniszterelnök ezt egy személyben vállalta magára, de nem gondolja, hogy ő egy személyben lenne ezért felelős.
A Fidesz kampányának hibáit firtató kérdésre azt mondta: folyik egy elemzés ezzel kapcsolatosan, de nem gondolja, hogy alapvetően a választási eredmény a kampányon múlt. A vereség mértékéhez hozzájárult a kampány is, de szerintem becsapnánk magunkat, hogyha csak a kampányt okolnánk, mélyebb okokat kell találni, ezt meg kell vitatni, nyilvánosság előtt is fel kell tárni, mert ez a feltétele a hiteles megújulási folyamatnak - hangsúlyozta. Szerinte, amit a kampányban mondtak, azzal a választók többsége egyetértett, de nem találták a legfontosabb ügyeknek.
Kérdésre válaszolva azt is mondta: nem igaz, hogy a Fideszen belül Orbán Balázs kampányfőnököt tartják felelősnek a vereségért. Szerinte ez nem is lenne méltányos, mert a kampányfőnök a Fideszben mindig is a központi kampánydöntések végrehajtója volt, és Orbán Balázs ezt a végrehajtást kiválóan csinálta.
A parlament alakuló üléséről szóló megbeszélések múlt hét pénteken kezdődtek a választáson nyertes Tisza Párt, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselőinek, valamint Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszternek a részvételével.
A mások körös egyeztetésen a Fidesz-KDNP-t Gulyás Gergely mellett ismét Balla György, a Fidesz korábbi frakcióigazgatója, Latorcai János, az előző ciklus KDNP-s parlamenti alelnöke, a KDNP országos választmányának elnöke és Rétvári Bence, a belügyi tárca leköszönő államtitkára, a KDNP alelnöke képviselte.
A 2010 óta kormányzó Fidesz-KDNP négy parlamenti ciklus után elveszítette a 2026 áprilisi választásokat: az eddigi 135 helyett mindössze 52 képviselője lesz az új Országgyűlésben, szemben a kétharmados többséget - 141 mandátumot - szerző Tisza Párttal.
