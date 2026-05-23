Vizsgálóbizottságokat állíthat fel, elkezdi az alaptörvény-módosítás vitáját a parlament

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik, 13 órakor napirend előtti felszólalások hangzanak el. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik.

Az ülés napirendjének elfogadása után a képviselők először interpellálhatják az új kormány tagjait.

A parlament dönthet öt, a Tisza Párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszerszintű válságát tárnák fel.

Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz.

A képviselők döntenek Kocsis Máté (Fidesz) országgyűlési képviselő mentelmi ügyében is.