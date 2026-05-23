Többen meghaltak izraeli légicsapásokban Libanon déli részén
A tájékoztatás szerint az egyik támadás a Türosz tartománybeli Hanuije falut érte, ahol a Hezbollahhoz köthető egészségügyi szervezet négy mentőse vesztette életét, ketten pedig megsebesültek.
A másik légicsapás Türosz tartomány Dír Kanún an-Nahr települését érte. A támadásban hatan haltak meg, köztük egy szíriai gyerek és az Amal síita mozgalomhoz köthető szervezet két mentője. További hat ember megsérült, köztük három mentő és egy szíriai nő.
Az egészségügyi minisztérium közölte: Izrael a légicsapásokkal megsértette a nemzetközi jogot.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtöki jelentése szerint az Izrael és a Hezbollah közötti háború kitörése óta 169 támadás történt libanoni egészségügyi intézmények és dolgozóik elleni, amelyek 116 halálos áldozatot követeltek.
A Dél-Libanonban az Irán támogatását élvező Hezbollah síita szervezet ellen harcoló izraeli hadsereg egyelőre nem reagált a csapásokkal kapcsolatos újságírói megkeresésekre. A Hezbollah az Irán elleni izraeli-amerikai hadművelet megindítását követően támadta meg ismét a zsidó államot.
