Többen meghaltak izraeli légicsapásokban Libanon déli részén

A tájékoztatás szerint az egyik támadás a Türosz tartománybeli Hanuije falut érte, ahol a Hezbollahhoz köthető egészségügyi szervezet négy mentőse vesztette életét, ketten pedig megsebesültek.

A másik légicsapás Türosz tartomány Dír Kanún an-Nahr települését érte. A támadásban hatan haltak meg, köztük egy szíriai gyerek és az Amal síita mozgalomhoz köthető szervezet két mentője. További hat ember megsérült, köztük három mentő és egy szíriai nő.

Az egészségügyi minisztérium közölte: Izrael a légicsapásokkal megsértette a nemzetközi jogot.

Paramedics and an ambulance arrived to rescue a Syrian child and her mother after they were targeted by an Israeli drone.



When the ambulance arrived, Israel bombed them all in a double tap, killing the child and the ambulance crew.



6 civilians were killed in the town of Deir… pic.twitter.com/VE7YNjBj9S — Warfare Analysis (@warfareanalysis) May 22, 2026



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtöki jelentése szerint az Izrael és a Hezbollah közötti háború kitörése óta 169 támadás történt libanoni egészségügyi intézmények és dolgozóik elleni, amelyek 116 halálos áldozatot követeltek.