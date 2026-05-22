Letartóztattak egy rendőröket fenyegető férfit Kaposváron

Az 50 éves kaposvári férfival szemben emberölés előkészülete bűntett miatt indítottak eljárást.

Azt írták, hogy a gyanúsított életveszélyes fenyegetések sorát fogalmazta meg a rendőrségnek megküldött levelében. Egy hagyatéki üggyel kapcsolatos vélt sérelmei miatt rendőrök, valamint családtagjaik életének kioltásával fenyegetőzött.

A somogyi rendőrök a Készenléti Rendőrség tagjaival együtt fogták el a gyanúsítottat. A lakóhelyén tartott kutatás során a hálószobájában egy hátizsákba rejtve több kést is találtak, a telefonján pedig egy rendőri vezetőről készült fényképet - olvasható a közleményben.

A megyei nyomozók a férfit őrizetbe vették, majd indítványozták a letartóztatását, amit a Kaposvári Járásbíróság pénteken elrendelt.

