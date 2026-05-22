Méteres lángok csaptak fel Győrújbaráton, kiderült, mi okozta a tüzet
Egy kerti gallyégetésből pillanatok alatt komoly, mintegy nyolcszáz négyzetméteren pusztító tűz lett a Győr-Moson-Sopron vármegyei Győrújbaráton – közölte a Katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.
Mint kiderült, egy hordóban meggyújtott tűz átterjedt a közelben tárolt tűzifára, lomokra és egyéb gyúlékony anyagokra. A győri, valamint a helyi önkéntes tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően nem történt nagyobb tragédia.
A Katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy mindig be kell tartani a szabadtéri égetés szabályait.
A növényi hulladék égetését önkormányzati rendeletek szabályozzák, világosan meghatározva, hogy mikor, és milyen időpontban szabad égetni. Ha a település nem szabályozza, úgy a növényi hulladék égetése tilos.
Azt is kiemelték, hogy a nem növényi hulladékot sehol sem szabad elégetni.
- A tűzbe egyéb anyagot, például kommunális hulladékot, autógumit, festett vagy vegyszerrel kezelt faanyagot tilos beledobni.
- Célszerű biztonságos távolságot tartani az épületektől, építmények, erdőktől, fásításoktól, nádastól.
- Nem szabad őrizetlenül hagyni a tüzet.
- Ajánlott kéznél tartani megfelelő mennyiségű oltóanyagot.
Végül a legfontosabb, baj esetén azonnal tárcsázni kell a 112-es segélyhívó számot.
Nyitókép: Győri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
