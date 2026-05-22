Méteres lángok csaptak fel Győrújbaráton, kiderült, mi okozta a tüzet

Egy kerti gallyégetésből pillanatok alatt komoly, mintegy nyolcszáz négyzetméteren pusztító tűz lett a Győr-Moson-Sopron vármegyei Győrújbaráton – közölte a Katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, egy hordóban meggyújtott tűz átterjedt a közelben tárolt tűzifára, lomokra és egyéb gyúlékony anyagokra. A győri, valamint a helyi önkéntes tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően nem történt nagyobb tragédia.

A Katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy mindig be kell tartani a szabadtéri égetés szabályait.



A növényi hulladék égetését önkormányzati rendeletek szabályozzák, világosan meghatározva, hogy mikor, és milyen időpontban szabad égetni. Ha a település nem szabályozza, úgy a növényi hulladék égetése tilos.