Méteres lángok csaptak fel Győrújbaráton, kiderült, mi okozta a tüzet

Méteres lángok csaptak fel Győrújbaráton, kiderült, mi okozta a tüzet
A gallyégetésből pillanatok alatt hatamas tűz lett.
2026. május 22., péntek 12:06
Egy kerti gallyégetésből pillanatok alatt komoly, mintegy nyolcszáz négyzetméteren pusztító tűz lett a Győr-Moson-Sopron vármegyei Győrújbaráton – közölte a Katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, egy hordóban meggyújtott tűz átterjedt a közelben tárolt tűzifára, lomokra és egyéb gyúlékony anyagokra. A győri, valamint a helyi önkéntes tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően nem történt nagyobb tragédia.

A Katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy mindig be kell tartani a szabadtéri égetés szabályait.


A növényi hulladék égetését önkormányzati rendeletek szabályozzák, világosan meghatározva, hogy mikor, és milyen időpontban szabad égetni. Ha a település nem szabályozza, úgy a növényi hulladék égetése tilos.

Azt is kiemelték, hogy a nem növényi hulladékot sehol sem szabad elégetni.

  • A tűzbe egyéb anyagot, például kommunális hulladékot, autógumit, festett vagy vegyszerrel kezelt faanyagot tilos beledobni.
  • Célszerű biztonságos távolságot tartani az épületektől, építmények, erdőktől, fásításoktól, nádastól.
  • Nem szabad őrizetlenül hagyni a tüzet.
  • Ajánlott kéznél tartani megfelelő mennyiségű oltóanyagot.

Végül a legfontosabb, baj esetén azonnal tárcsázni kell a 112-es segélyhívó számot.

Nyitókép: Győri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

 

