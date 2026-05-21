Mentők siettek egy várpalotai óvodához, mérgező virághagymát ettek a gyerekek
A pótkocsi alá zuhant és meghalt egy 47 éves férfi Csarodán
Pótkocsi kerekei alá zuhant egy 47 éves férfi a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Csarodán – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál csütörtökön.
Mint kiderült, az áldozat fát rakodott társaival egy közeli erdőben, majd elindultak hazafelé a traktorral és a megpakolt pótkocsival, melyen a munkások is utaztak.
Két kilométerre lehettek a településtől, amikor egy úthiba miatt döccent egyet a pótkocsi, melyről az áldozat leesett, a nehéz gépjármű pedig áthajtott rajta.
A mentők pillanatok alatt kiérkeztek, de sajnos már nem tudták megmenteni a férfi életét.
