2026. május 21. csütörtök, Konstantin
24°C Budapest
tragédia
baleset
traktor

A pótkocsi alá zuhant és meghalt egy 47 éves férfi Csarodán

A pótkocsi alá zuhant és meghalt egy 47 éves férfi Csarodán
A tragédia egy közeli erdőben történt.
2026. május 21., csütörtök 12:33
Vágólapra másolva!

Pótkocsi kerekei alá zuhant egy 47 éves férfi a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Csarodán – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál csütörtökön.

Mint kiderült, az áldozat fát rakodott társaival egy közeli erdőben, majd elindultak hazafelé a traktorral és a megpakolt pótkocsival, melyen a munkások is utaztak. 


Két kilométerre lehettek a településtől, amikor egy úthiba miatt döccent egyet a pótkocsi, melyről az áldozat leesett, a nehéz gépjármű pedig áthajtott rajta.

A mentők pillanatok alatt kiérkeztek, de sajnos már nem tudták megmenteni a férfi életét.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra