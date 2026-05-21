Extra kapacitásokat mozgósít a MÁV-csoport a hosszú hétvégére

Megerősített kapacitásokkal, több ülőhellyel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV-csoport a pünkösdi hosszú hétvégére.

Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook-oldalán szerdán közzétett videóban kiemelte: a pünkösdi hétvégén rengetegen kelnek útra, és ehhez sokan a közösségi közlekedést választják. A MÁV-csoport kiemelten készül erre az időszakra, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát, az InterCityken mintegy 10 százalékkal több férőhelyet tudnak biztosítani, ahol pedig motorvonatokkal dolgoznak, mint a Mátrába, vagy a Velencei-tóra, több egységet állítanak szolgálatba.

Bejegyzésében azt írta: a kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitású szerelvények közlekednek majd.

A zavartalan közlekedés érdekében Budapesten és több vidéki csomópontban tartalékszerelvények is készenlétben állnak, munkatársaik pedig megerősített ügyeleti jelenléttel segítik a pünkösdi időszak forgalmának lebonyolítását, legyen szó akár a nagyforgalmú pályaudvarokon szolgálatot teljesítő utasmenedzserekről vagy épp az erősítésre, pótlásra kész MÁVbuszok járművezetőiről.