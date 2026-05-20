Kegyetlen támadás Bács-Kiskunban: kölyökkutyát vettek célba Foktőn

Brutális állatkínzás sokkolta a Bács-Kiskun vármegyei Foktőt: egy alig 10 hónapos, bull típusú kutyát fejbe lőttek. A súlyosan sérült állat vérző sebbel, sokkos állapotban menekült be egy helyi családi ház udvarára, ahol végül segítséget kapott.

A történtekről az Összefogás az Állatokért Kalocsa számolt be a Facebook-oldalán. Az állatvédők szerint május 17-én, késő délután kaptak bejelentést arról, hogy Foktőn, az Október 6. utcában egy sérült kutya keresett menedéket egy háznál.



Az alapítvány önkéntesei rövid időn belül a helyszínre érkeztek. A kutya azonban annyira meg volt rémülve és dezorientált állapotban volt, hogy elsőre nem sikerült befogni. Végül a bejelentő és egy terápiás segítő munkatárs segítségével sikerült biztonságosan szállítóboxba helyezni, majd azonnal állatorvoshoz vinni.

Az állatvédők beszámolója szerint a kutya erős félelemagressziót mutatott, láthatóan sokkos állapotban próbált menedéket keresni. Az állatorvosi vizsgálat során kiderült, hogy a sérülést nagy valószínűséggel egy légpuska lövedéke okozhatta.