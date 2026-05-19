Szerdán lejár a határidő, figyelmeztet a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kedden a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy még nem járt le az szja 1+1%-os felajánlásának határideje, így az adózók továbbra is segíthetnek számukra fontos civil szervezeteknek és közösségeknek.

A hatóság közleménye szerint sokan még nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról, pedig a felajánlás egyszerűen, néhány perc alatt megtehető.

Fontos: a felajánlás határideje május 20. éjfél. A késve beadott nyilatkozat érvénytelen

- emelték ki a posztban.