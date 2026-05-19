Szerdán lejár a határidő, figyelmeztet a NAV

Sokan még nem nyilatkoztak.
2026. május 19., kedd 16:30
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kedden a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy még nem járt le az szja 1+1%-os felajánlásának határideje, így az adózók továbbra is segíthetnek számukra fontos civil szervezeteknek és közösségeknek.

A hatóság közleménye szerint sokan még nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról, pedig a felajánlás egyszerűen, néhány perc alatt megtehető.

Fontos: a felajánlás határideje május 20. éjfél. A késve beadott nyilatkozat érvénytelen




Az adózóknak arra is figyelniük kell, hogy ha van befizetendő adójuk, azt is rendezniük kell a határidőig, különben a felajánlás nem jut el a kiválasztott szervezethez. A NAV ugyanakkor jelezte, hogy szükség esetén az szja-bevallásban akár 12 havi pótlékmentes részletfizetés is kérhető.

A rendelkezés legegyszerűbben az eSZJA-felületen keresztül intézhető, ahol a bevallási tervezet ellenőrzése után néhány kattintással beküldhető a nyilatkozat.

A felajánlás ugyanakkor nem csak elektronikusan lehetséges: postai úton vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatain is benyújtható. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adó 1+1%-a fontos forrása lehet civil szervezeteknek, egyházi közösségeknek és a Nemzeti Tehetség Programnak is.

