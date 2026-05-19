Akciófilmbe illő jelenetek az M5-ösön: Futva menekült a kamion sofőrje – videóval
Rutinellenőrzésnek indult, végül akciófilmbe illő jelenetekkel folytatódott az a közúti intézkedés, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei hajtottak végre az M5-ös autópályán.
A NAV kedden közzétett beszámolója szerint a Bevetési Igazgatóság munkatársai egy török kamiont ellenőriztek a tengelysúlymérő-állomásnál. A jármű alumínium profilokat szállított Törökországból Németországba, azonban a pénzügyőröknek hamar gyanússá vált valami.
A rutinellenőrzéskor a járműszerelvény mellett a vezetőfülkét is átvizsgálták, mivel onnan erősen szúrós szag áradt
– írták.
A sofőr irattáskájából végül nejlonfóliába csomagolt, összesen csaknem 67 grammnyi kábítószergyanús anyag került elő. A férfi elismerte, hogy a csomag marihuánát tartalmaz.
A pénzügyőrök ezután értesítették a rendőrséget, majd közösen folytatták a kamion átvizsgálását. Az igazi fordulat azonban csak ezután következett.
A vezetőülés alatti tárolórekesz ellenőrzésének megkezdésekor a kamion sofőrje váratlanul futásnak eredt.
A menekülés azonban nem tartott sokáig: a járőrök perceken belül elfogták a férfit, majd visszakísérték a járműhöz. Az ülés alatti rejtett rekeszben végül 12 darab maroklőfegyvert és a hozzájuk tartozó tárakat találták meg.
A sofőrt, a fegyvereket és a megtalált kábítószert a hatóságok átadták a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak további eljárásra.
A nyitókép illusztráció: police.hu
