Tízezreket csaphatott be egy nemzetközi csalóhálózat

Rákos és idős betegek reményével éltek vissza.
2026. május 19., kedd 14:35
Több mint 30 ezer embert károsíthatott meg egy nemzetközi csalóhálózat, amely „csodaszerekként” hirdetett étrend-kiegészítőkkel és gyógyszerekkel verte át áldozatait – számolt be kedden a Maszol.

A bűnszervezet főként idős és súlyos beteg embereket célzott meg, akik egészségük javulásában reménykedve rendeltek a hamisan reklámozott készítményekből.

A csalók telefonon keresték meg az áldozatokat, orvosnak adták ki magukat, és bizalmi kapcsolatot építettek ki velük. A módszer minden esetben hasonló volt: a sértettek először egy online felületen rendeltek, majd később a csalók ismét felvették velük a kapcsolatot, és egyre újabb, drágább „kezeléseket” javasoltak.

Mire az emberek rájöttek, hogy csalás áldozatai lettek, addigra a számla gyakran több ezer euróra rúgott


– áll a beszámolóban.

A nyomozás szerint a hálózat már 2019 óta működött Európa-szerte, és akár 100 millió eurós kárt is okozhatott. Az ügy különösen súlyos vetületet kapott, miután hírességek is feljelentést tettek, mert arcképükkel engedély nélkül, mesterséges intelligencia segítségével készített reklámokat használtak fel.

A Bukaresti Rendőrség közlése szerint a nyomozás jelenleg is folyik: 14 személyt és egy vállalatot vizsgálnak, négy gyanúsítottat letartóztattak, további tízet őrizetbe vettek.

A razziák során több mint 50 informatikai rendszer, 80 ezer euró készpénz, valamint jelentős mennyiségű bizonyíték került lefoglalásra. A hatóságok szerint a hálózat működése jól szervezett és hosszú ideje rejtve maradt Európa-szerte.

