Tízezreket csaphatott be egy nemzetközi csalóhálózat

Több mint 30 ezer embert károsíthatott meg egy nemzetközi csalóhálózat, amely „csodaszerekként” hirdetett étrend-kiegészítőkkel és gyógyszerekkel verte át áldozatait – számolt be kedden a Maszol.

A bűnszervezet főként idős és súlyos beteg embereket célzott meg, akik egészségük javulásában reménykedve rendeltek a hamisan reklámozott készítményekből.

A csalók telefonon keresték meg az áldozatokat, orvosnak adták ki magukat, és bizalmi kapcsolatot építettek ki velük. A módszer minden esetben hasonló volt: a sértettek először egy online felületen rendeltek, majd később a csalók ismét felvették velük a kapcsolatot, és egyre újabb, drágább „kezeléseket” javasoltak.