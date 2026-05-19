Új részletek derültek ki a búvárok haláláról - videóval
Tízezreket csaphatott be egy nemzetközi csalóhálózat
Több mint 30 ezer embert károsíthatott meg egy nemzetközi csalóhálózat, amely „csodaszerekként” hirdetett étrend-kiegészítőkkel és gyógyszerekkel verte át áldozatait – számolt be kedden a Maszol.
A bűnszervezet főként idős és súlyos beteg embereket célzott meg, akik egészségük javulásában reménykedve rendeltek a hamisan reklámozott készítményekből.
A csalók telefonon keresték meg az áldozatokat, orvosnak adták ki magukat, és bizalmi kapcsolatot építettek ki velük. A módszer minden esetben hasonló volt: a sértettek először egy online felületen rendeltek, majd később a csalók ismét felvették velük a kapcsolatot, és egyre újabb, drágább „kezeléseket” javasoltak.
Mire az emberek rájöttek, hogy csalás áldozatai lettek, addigra a számla gyakran több ezer euróra rúgott
– áll a beszámolóban.
A nyomozás szerint a hálózat már 2019 óta működött Európa-szerte, és akár 100 millió eurós kárt is okozhatott. Az ügy különösen súlyos vetületet kapott, miután hírességek is feljelentést tettek, mert arcképükkel engedély nélkül, mesterséges intelligencia segítségével készített reklámokat használtak fel.
A Bukaresti Rendőrség közlése szerint a nyomozás jelenleg is folyik: 14 személyt és egy vállalatot vizsgálnak, négy gyanúsítottat letartóztattak, további tízet őrizetbe vettek.
A razziák során több mint 50 informatikai rendszer, 80 ezer euró készpénz, valamint jelentős mennyiségű bizonyíték került lefoglalásra. A hatóságok szerint a hálózat működése jól szervezett és hosszú ideje rejtve maradt Európa-szerte.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Egész Afrikára kiterjedő vészhelyzetet hirdettek, súlyos a helyzet
Pusztító lángok Kaliforniában: Tízezrek menekültek az otthonaikból - videóval
Többen meghaltak Kaliforniában egy mecsetnél történt lövöldözésben
Brutális gyilkosság történt Horvátországban, a tragédia részletei megdöbbentőek
Anyamedve végezhetett egy kirándulóval a népszerű turistaösvényen
Hantavírus riadó Romániában: újabb vizsgálatok erősítették meg a fertőzést
Online ismerkedésből rémálom: napokig láncra verve hurcolta áldozatát egy férfi
Pánik Texasban: autókból nyitottak tüzet járókelőkre kamaszok
Földrengés pusztított Kínában, több ezer embert menekítettek ki - videóval
Fegyveres támadásban megöltek tíz embert egy mexikói faluban
Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államokban