Online ismerkedésből rémálom: napokig láncra verve hurcolta áldozatát egy férfi
Hantavírus riadó Romániában: újabb vizsgálatok erősítették meg a fertőzést
Beigazolódott a hantavírusfertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott - közölte a román közegészségügyi intézet (INSP). Nyolc kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték.
Az INSP szerint a bukaresti Cantacuzino Intézetben végzett újabb laborvizsgálatok annak a vírustörzsnek a jelenlétét igazolták a férfinál, amely Romániában és Európában is jelen van.
Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfi állapota stabil, a beteg öntudatánál van és együttműködő
- közölték.
Az egészségügyi minisztérium közölte, hogy a vaskohsziklási (Stei) pszichiátriai kórházban nyolc beteget karanténba helyeztek, mert korábban kapcsolatba kerültek az itt ápolt, majd távozása után fertőzöttnek bizonyult partiumi férfival.
A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a MV Hondius luxus óceánjárón észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírustörzs okozta a fertőzést.
Forrás: MTI / A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Pánik Texasban: autókból nyitottak tüzet járókelőkre kamaszok
Földrengés pusztított Kínában, több ezer embert menekítettek ki - videóval
Fegyveres támadásban megöltek tíz embert egy mexikói faluban
Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államokban
Holttestet találtak egy parkolóház előtt
Utasokkal a fedélzetén kényszerleszállást hajtott végre egy easyJet-járat
Kiderült: Elmebeteg az olaszországi tömeges gázolás elkövetője, őrizetbe vették - videóval
Újabb állampolgár hantavírus-tesztje lett pozitív
Fényes nappal tört-zúzott egy férfi egy bevásárlóközpontban - videóval
Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdettek az ebolajárvány miatt
Szakadékba zuhant egy motoros, szörnyethalt