Újabb állampolgár hantavírus-tesztje lett pozitív
Az óceánjáróról négy kanadai állampolgárt evakuáltak, akik Victoriában, a Vancouver-szigeten karanténba kerültek.
A csoportban két pár volt, az egyik pár Yukonból, a másik Brit Columbiából való. Az a személy, akinek a tesztje pozitív lett, yukoni
- közölték az egészségügyi illetékesek. Azt követően tesztelték, hogy enyhe tünetei jelentkeztek.
A yukoni párt is Brit Columbiában tesztelik, mivel ez a szolgáltatás az északi területen nem érhető el
- mondta Bonnie Henry, Brit Columbia tartományi egészségügyi tisztviselője.
Tájékoztatása szerint a négy személy a Victoriába szállítása közben nem került kapcsolatba másokkal.
A pozitív tesztet produkáló személy állapota stabil.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a tengerjáró hajón kitört járványt az andoki hantavírus-törzs okozta.
A hantavírust általában rágcsálók terjesztik, de ritka esetekben emberről emberre is terjedhet. Az egészségügyi hatóságok szerint a vírus terjedésének kockázata alacsony.
Forrás: MTI
