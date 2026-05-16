Tiszteletbeli Arany Pálmával tüntették ki a rendezőként debütáló John Travoltát

Mindig is az Arany Pálma-díjas filmek voltak a kedvenceim. Nem is tudom elhinni. Ez felülmúlja még az Oscar-díjat is

- mondta meghatódva John Travolta, amikor átvette az előre be nem jelentett életmű-díjat a fesztivál művészeti igazgatójától, Thierry Frémauxtól.

A 72 éves amerikai filmsztár visszatérő vendége a cannes-i fesztiválnak. Három alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak: Quentin Tarantino Arany Pálmát nyert Ponyvaregény című kultuszfilmjének 1994-ben, majd az Életem szerelme (1997) és A nemzet színe-java (1998) című filmeknek.

A tiszteletbeli Arany Pálma átvételekor John Travolta elmondta, hogy mennyire meghatódott akkor is, amikor megtudta, hogy első rendezését beválogatták a cannes-i fesztivál egyik párhuzamos programjába, a Cannes Premiere szekcióba.

"Nem reméltem, hogy a filmemet elfogadják" - mondta, hozzátéve, hogy "úgy sírt, mint egy kisgyerek", amikor Thierry Frémaux novemberben bejelentette neki, hogy a filmet meghívták Cannes-ba.