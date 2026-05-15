A fogdában lett öngyilkos az örökségért gyilkoló erdélyi nő
Öngyilkos lett a fogdában az a 38 éves, kétgyermekes erdélyi asszony, akit azzal gyanúsítottak, hogy az örökségért megölte 59 éves édesanyját- közölte pénteken a maszol.ro.
Azzal vádolták, hogy 2024. júniusában egy ápolónő segítségével megölte a könyvelőként dolgozó anyját, hogy minél hamarabb megszerezze az örökségét.
Ezek után eladta az örökölt javak egy részét, majd Dubajba utazott. Onnan azért tért vissza Nagyszebenbe, hogy értékesítsen egy házat, ekkor fogták el.
A rendőrség közleménye szerint a gyulafehérvári fogda rendőrei reggel 6 óra 50 perc körül, a zárka fürdőszobájában találtak rá az eszméletlen állapotban lévő vádlottra. A bal karja könyökhajlatánál sérülés volt, amit valószínűleg egy eldobható borotva pengéjével okozott magának. Azonnal mentőt hívtak hozzá, de az életét már nem lehetett megmenteni.
A nő kiszámíthatatlan viselkedése miatt folyamatos pszichológiai megfigyelés alatt állt, ezért biztonsági okokból nem helyezték el más fogvatartottakkal együtt, és a gyermekein kívül a külvilággal sem tarthatta a kapcsolatot.
Az ügyben a gyulafehérvári ügyészség vizsgálatot indított, a rendőrség pedig belső ellenőrzést rendelt el annak tisztázására, megfelelő volt-e a fogvatartott felügyelete.
Ha öngyilkossági krízisben van, öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják, akkor a nap 24 órájában az ország egész területéről (mobilról és vezetékes telefonról) ingyenesen hívhatja a 116-123 lelki elsősegély szolgálatot.
Nyitókép: Turnul Sfatului/A gyanúsított Facebook-oldala
