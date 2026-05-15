A fogdában lett öngyilkos az örökségért gyilkoló erdélyi nő

Öngyilkos lett a fogdában az a 38 éves, kétgyermekes erdélyi asszony, akit azzal gyanúsítottak, hogy az örökségért megölte 59 éves édesanyját- közölte pénteken a maszol.ro.

Azzal vádolták, hogy 2024. júniusában egy ápolónő segítségével megölte a könyvelőként dolgozó anyját, hogy minél hamarabb megszerezze az örökségét.

Ezek után eladta az örökölt javak egy részét, majd Dubajba utazott. Onnan azért tért vissza Nagyszebenbe, hogy értékesítsen egy házat, ekkor fogták el.

A rendőrség közleménye szerint a gyulafehérvári fogda rendőrei reggel 6 óra 50 perc körül, a zárka fürdőszobájában találtak rá az eszméletlen állapotban lévő vádlottra. A bal karja könyökhajlatánál sérülés volt, amit valószínűleg egy eldobható borotva pengéjével okozott magának. Azonnal mentőt hívtak hozzá, de az életét már nem lehetett megmenteni.