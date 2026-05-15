Több tízmillió dolláros kártérítést ítéltek meg egy 2019-es repülőgép-szerencsétlenségben meghalt utas családjának

Egy szövetségi bíróság csaknem ötvenmillió dollár kártérítést ítélt meg a 2019-es etiópiai repülőgép-szerencsétlenség egy amerikai áldozatának családjának.

A Chicagóban ülésező bíróság esküdtszékének döntésével szinte teljesen lezárul a a 737 MAX gépmodell gyártó által is elismert hibájából bekövetkezett - 346 ember halálát követelő - két szerencsétlenség nyomán indult kártérítési eljárások sora.

A perben a felperes az Etiópia felett lezuhant repülőgépen utazó Samya Stumo családja volt. A fiatal nő halálakor 24 éves volt, és egy civil szervezet alkalmazottjaként egészségügyi munkára utazott Kelet-Afrikába.

Miután a Boeing korábban elismerte felelősségét mindkét szerencsétlenségben, a bírósági eljárás csak a kártérítés összegéről szólt.