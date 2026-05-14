Újra részegen rollerezett, súlyos baleset lett a vége

Ittas állapotban rollerezett az a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfi, akinek mint kiderült, nem ez volt az első hasonló akciója – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség.

Legutóbb is részegen rollerezett Nyíregyházán, belehajtott egy úthibába, elvesztette uralmát a jármű felett, és felborult. A férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba.



Egy évvel ezelőtt ugyanígy elesett egy elektromos járművel, 2023 novemberében pedig igazoltatás közben derült ki, hogy ittasan vezette az autóját.

Bár a vezetői engedélyét visszavonták, és a bíróság eltiltotta a járművezetéstől, ennek ellenére még két alkalommal is úgy gondolta, hogy a nagy teljesítményű elektromos roller vezetéséhez nem szükséges jogosítvány.