Újra részegen rollerezett, súlyos baleset lett a vége
Elütött egy kajakost a Tisza tavon, majd segítség nélkül továbbhajtott
Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki motorcsónakjával elütött, majd sorsára hagyott egy kajakost a Tisza-tavon - közölte a Heves Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.
A közlemény szerint a férfi 2025 nyarán motorcsónakkal haladt a Tisza-tó Poroszló-közeli szakaszán, a csónakban több utast is szállított; ugyanekkor a sértett egy kölcsönzőből bérelt kajakkal szabályosan, a meder jobb szélén haladva, Sarud irányába evezett egy baráti társasággal.
A vádlott az egyik kanyarban szabálytalanul áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol későn észlelte a vele szemben szabályosan haladó kajakos csoportot, ütközött az egyik kajakkal, ami felborult, a sértett pedig a vízbe esett.
A vádlott észlelte ugyan az ütközést, mégis továbbment a motorcsónakkal, nem győződött meg arról, hogy történt-e személyi sérülés.
A kajakban nyolcvanezer forintot is meghaladó kár keletkezett, a kárt a vádlott időközben megtérítette - tették hozzá.
A vád tárgya: vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével halmazatban segítségnyújtás elmulasztásának bűntette.
Az Egri Járási Ügyészség vádiratában pénzbüntetés és vízi járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a motorcsónak vezetőjével szemben - áll a közleményben.
Nyitókép: Tények Archív
