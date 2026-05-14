Fémrudakkal és macsétával vertek véresre egy férfit Pécsen
Pénteken este több bejelentés is érkezett a rendőrségre arról, hogy Pécs belvárosában, a Bajcsy-Zsilinszky utcában verekednek - írta meg a police.hu.
Az egyenruhások már csak egy vérző fejű férfit találtak a helyszínen, akit többen fémrudakkal, macsétával bántalmaztak az utcán. Súlyosan megsérült, a mentők kórházba szállították. A támadók elmenekültek, de a rendőrök hamar azonosították őket. Kiderült ugyanis, hogy az összevert férfi jól ismerte támadóit.
Aznap este a sebesült a rokonaival és a barátaival beszélgetett az üzletük előtt, amikor egy autó állt meg előttük. Először egy nő pattant ki a járműből, aki a kialakuló vita hevében egy gázspray-vel fújt a férfi felé, majd megjelentek a fiai mindenféle eszközökkel a kezükben, és ütni kezdték a férfit. Ezután sietve távoztak.
A rendőrök a napokban végül elfogták az 53 éves nőt és a 23 éves fiát, kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat.
A nőt csoportosan elkövetett garázdasággal, fiát csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdasággal, valamint súlyos testi sértéssel is gyanúsítják a nyomozók, míg a nő 62 éves férje ellen – aki az autót vezette – bűnsegédként, csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság.
A nő másik fiát az ellene kiadott elfogatóparancs alapján május 13-án este Fejér vármegyében fogták el a rendőrök, majd őrizetbe vették.
A nyitókép illusztráció: mentok.hu
