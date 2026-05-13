Lepukkant, ablak nélküli ronccsal próbált menekülni egy 15 éves fiú a rendőrök elől - Fotó
Autóban vesztette eszméletét egy nő Veszprémnél, mentőhelikopter sietett a helyszínre
A napokban drámai eset történt Veszprém vármegyében. Éppen autóval érkezett haza egy házaspár, amikor az anyósülésen ülő feleség minden előzmény nélkül eszméletét vesztette - derült ki az Országos Mentőszolgálat szerdai Facebook-közleményéből.
Az út során végig a férjével beszélgetett, kiszállás előtt azonban már nem válaszolt kedvesének. Felébreszteni sem lehetett, ezért a rémült férfi azonnal a mentők segítségét kérte.
Perceken belül mentőhelikopter, majd esetkocsi érkezett a helyszínre. A szakemberek megkezdték az emelt szintű újraélesztést, ami az időben érkezett segítségnek és a mentők összehangolt csapatmunkájának köszönhetően számos életmentő beavatkozás után sikerre vezetett, a beteg keringése visszatért.
A nő állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították.
A nyitókép illusztráció: mentok.hu
