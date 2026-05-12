Évekig bujkált, végül Tenerifén csaptak le a világ egyik legkeresettebb magyar bűnözőjére - videóval

Nemzetközi hajtóvadászat indult ellene.
2026. május 12., kedd 11:41
Nemzetközi összefogással fogtak el Tenerifén egy magyar férfit, akit súlyos, kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt köröztek – számolt be kedden a police.hu.

A közlemény szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Célkörözési Osztálya áprilisban kezdte meg a 37 éves K. Gy. S. felkutatását. A férfi ellen a Fővárosi Törvényszék adott ki nemzeti, európai és nemzetközi elfogatóparancsot, mivel nem kezdte meg jogerős, nyolcéves fegyházbüntetésének letöltését.

 

A rendőrség szerint az elítélt már 2023-ban eltűnt a hatóságok elől, tartózkodási helyét hosszú ideig nem sikerült megállapítani. A nyomozók végül arra jutottak, hogy külföldre menekülhetett, ezért az ügy kiemelt prioritást kapott.

A férfi felkerült az Europol által működtetett EU Most Wanted listára is, amely Európa legveszélyesebb bűnözőit gyűjti össze. A közzététel után rövid időn belül több bejelentés érkezett a nyomozókhoz.

Az információk alapján a magyar fejvadászok felvették a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal az ENFAST hálózaton keresztül. A spanyol célkörözési egység gyorsan reagált, és egy összehangolt akció során elfogta a férfit a dél-tenerifei Los Abrigos településen.

A körözött férfi kiadatásáról a spanyol bíróság dönt.
 

 

