Krisna-völgy: ahol az együttérzés és a fenntarthatóság kéz a kézben jár
Évekig bujkált, végül Tenerifén csaptak le a világ egyik legkeresettebb magyar bűnözőjére - videóval
Nemzetközi összefogással fogtak el Tenerifén egy magyar férfit, akit súlyos, kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt köröztek – számolt be kedden a police.hu.
A közlemény szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Célkörözési Osztálya áprilisban kezdte meg a 37 éves K. Gy. S. felkutatását. A férfi ellen a Fővárosi Törvényszék adott ki nemzeti, európai és nemzetközi elfogatóparancsot, mivel nem kezdte meg jogerős, nyolcéves fegyházbüntetésének letöltését.
A rendőrség szerint az elítélt már 2023-ban eltűnt a hatóságok elől, tartózkodási helyét hosszú ideig nem sikerült megállapítani. A nyomozók végül arra jutottak, hogy külföldre menekülhetett, ezért az ügy kiemelt prioritást kapott.
A férfi felkerült az Europol által működtetett EU Most Wanted listára is, amely Európa legveszélyesebb bűnözőit gyűjti össze. A közzététel után rövid időn belül több bejelentés érkezett a nyomozókhoz.
Az információk alapján a magyar fejvadászok felvették a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal az ENFAST hálózaton keresztül. A spanyol célkörözési egység gyorsan reagált, és egy összehangolt akció során elfogta a férfit a dél-tenerifei Los Abrigos településen.
A körözött férfi kiadatásáról a spanyol bíróság dönt.
+Ez is érdekelheti
Szolgálat közben meghalt egy rendőr, így búcsúznak kollégái dr. Gulyás Zsolttól
Emberölés Debrecenben, barátjával végzett egy férfi
Veszély a vizek fölött: Figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem
Megkezdődött az azbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely oladi városrészében
Lelőttek egy idős férfit, aki riasztófegyverrel rálőtt a TEK munkatársaira
Gyászol az egri középiskola, váratlanul ért mindenkit a tragédia
Kislány ragadt egy kocsiba Tapolcán, hatalmas volt a riadalom - Videó
Bilincsben vitték el a 13 éves rablót
Álrendőrök több mint 30 millió forintot csaltak ki Borsodban
Amerikai bankot fosztogatott Budapestről online egy férfi
Megszólalnak a szirénák, Paks 30 kilométeres körzete érintett