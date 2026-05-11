Megszólalnak a szirénák, Paks 30 kilométeres körzete érintett
Szirénapróba lesz május 11-én Paks 30 kilométeres körzetében - számolt be róla hétfői Facebook-közleményében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Hétfőn kora délután Paks környékén a Lakossági Tájékoztató és Riasztó Rendszer csökkentett üzemű, úgynevezett „morgató” próbája lesz hallható 13 órától.
A posztban kiemelték, a környéken élőknek a próbával kapcsolatban nincs teendője.
Nyitókép: Szőke Péter
