Újabb helyen láttak medvét Magyarországon

Egy szarvasoknak és vaddisznóknak kialakított etetőhely közelében látták a fiatal állatot. A Nemzeti Park ezért medveveszélyre figyelmeztette a túrázókat. Az elmúlt napokban több magyar településen is járt medve az erdőben. Nagyjából egy héttel ezelőtt Verbónál láttak egy barna medvét, ami aztán Lillafüreden is felbukkant. Ráadásul egy olyan részen, amelyen sokan kirándulnak. Ott is arra kérték a túrázókat, hogy fokozottan figyeljenek kirándulás közben az esetlegesen felbukkanó medvékre.