Bonyhádi diáktragédia: Így búcsúzik Balázstól iskolája
Fotón a Borsodban ólálkodó barna medve, figyelmeztetik a helyieket
A megfigyelt állat tavaszi kondícióban lévő, kifejlett fiatal egyed.
A medvék előszeretettel látogatják ezeket a vadászati létesítményeket, mint ahogy erre már több példa is volt korábban, így tavaly tavasszal is. Ekkor szintén Égerszög térségében észleltek medvét a mostani hely közelében.
Az állat mozgásáról jelenleg nincs több információ.
A nemzeti park honlapján azt javasolták a túrázóknak, hogy amennyiben medvével találkoznak, hátráljanak lassan azon az úton, amelyen jöttek, és kerüljék ki minél nagyobb körben az állatot. Amíg a medve nem veszi észre, ne csapjon zajt, mert azt támadásnak veheti a ragadozó, és ne zárják el a medve menekülési útvonalát, hagyjanak neki helyet.
A barna medve Magyarországon fokozottan védett faj, melynek pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 250 ezer forint. Tilos a védett állatfajok egyedeinek zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása. A fokozottan védett fajok károsítása, elpusztítása bűncselekmény.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Droghálózatot számoltak fel a rendőrök Szabolcsban
Egy soproni parkoló is asztbeszttel szennyezett, aggódnak a helyiek
Kétségbeesett vergődés után érkezett a segítség: Különös mentés zajlott Sajószentpéteren – videóval
Megválasztották a Balaton Fagyiját
Megrugdosta terhes barátnőjét egy öcsödi férfi, a tini elvetélt
Laktózérzékenyek figyelem! Ezt ne fogyasszák el!
Gyerekülésbe rejtettek drogot Ózdnál, a kicsi is benne ült
Megölte élettársát egy férfi Kecskeméten, két hétig élt együtt a holttesttel
Újabb részleteket közölt a rendőrség Dudás Miki haláláról
Büntetőfékező teslás miatt történt súlyos motorosbaleset - Videóval
Három részre szakadt a kocsi Szegeden, szörnyű halálos baleset történt