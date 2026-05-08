Megölte élettársát egy férfi Kecskeméten, két hétig élt együtt a holttesttel
Az eset még 2024. decemberére vezethető vissza, amikor 24-én, Szentestén hozzátartozók találták meg kecskeméti otthonában az ott élő nő már bomló holttestét - számolt be róla pénteken a police.hu.
Az áldozat élettársa, valamint az asszony autója viszont eltűnt. A rokonok azonnal értesítették a rendőrséget.
A kecskeméti rendőrök a vármegyei nyomozókkal és egy orvosszakértővel a helyszínre mentek, majd megállapították hogy az asszony már körülbelül 2 hete halott lehetett.
A hozzátartozók elmondták, hogy a nő messengeren folyamatosan kommunikált velük, de a telefonhívást nem vette fel.
Bár az idegenkezűséget semmi nem támasztotta alá, a nyomozók az egyéb körülményeket figyelembe véve kifosztás miatt indítottak büntetőeljárást, egyben az élettárssal szemben elfogatóparancsot adtak ki.
A boncolás nem tudta egyértelműen megállapítani, hogy a nőt halála előtt bántalmazták volna, így a nyomozók nem vetették el, hogy esetleg súlyosabb bűncselekmény történt.
Pár hónappal később az áldozat édesanyja és párja éppen a spájzt ürítették ki, amikor azt vették észre, hogy a barackkompót mennyisége csökken. Jobban körbenéztek, és az egyik polcon lévő dobozok úgy voltak megnyomva, mintha azokra ráálltak volna. A spájz felett volt a padlás egyik bejárata, amit kinyitva egy férfi két lábát pillantották meg a sötétben. Azonnal értesítették a rendőröket, a volt élettárs - aki eddig a padláson rejtőzött - elszaladt, de a kiérkező egységek az utcában elfogták.
Kihallgatásán a férfi beismerte, hogy december 8-án összeveszett párjával, akinek az egyik pillanatban megragadta a nyakát és a nő pár pillanat múlva az eszméletét vesztette, majd elengedte az asszonyt, aki a földre zuhant.
Miután észlelte, hogy nagy a baj, elment sétálni, majd visszaérve látta, hogy még mozdulatlan a nő, rázárta az ajtót az asszonyra, és úgy tett, mintha mi sem történt volna. De itt nem állt meg, ugyanis a nő telefonjára érkezett üzentekre úgy válaszolt, mintha azt az áldozat írta volna. A telefonhívásokat különböző indokokkal nem fogadta.
Mivel tudta, hogy szenteste meglátogatják őket a nő hozzátartozói, mindent hátrahagyva elmenekült az élettársa autójával és pénzével. Hónapokig bujkált, végül úgy gondolta, hogy a legmegfelelőbb búvóhely a gyilkosság helyszíne lesz, ugyanis a padlásra nem nagyon jár fel senki, így nem számítanak arra, hogy ő ott rejtőzik.
A nyomozók igazságügyi orvosszakértői vélemény kiegészítését kérték, mely megállapította, hogy a férfi egy olyan pontot szorított meg élettársa nyakában, mely következtében megállt az asszony szíve. A beismerő vallomás és a szakértői vélemény alapján immár emberölés miatt kell felelnie a férfinak.
A főkapitányság nyomozói a napokban befejezték az ügy vizsgálatát, és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészségnek.
Nyitókép: police.hu
