Megölte élettársát egy férfi Kecskeméten, két hétig élt együtt a holttesttel

Az eset még 2024. decemberére vezethető vissza, amikor 24-én, Szentestén hozzátartozók találták meg kecskeméti otthonában az ott élő nő már bomló holttestét - számolt be róla pénteken a police.hu.

Az áldozat élettársa, valamint az asszony autója viszont eltűnt. A rokonok azonnal értesítették a rendőrséget.

A kecskeméti rendőrök a vármegyei nyomozókkal és egy orvosszakértővel a helyszínre mentek, majd megállapították hogy az asszony már körülbelül 2 hete halott lehetett.

A hozzátartozók elmondták, hogy a nő messengeren folyamatosan kommunikált velük, de a telefonhívást nem vette fel.

Bár az idegenkezűséget semmi nem támasztotta alá, a nyomozók az egyéb körülményeket figyelembe véve kifosztás miatt indítottak büntetőeljárást, egyben az élettárssal szemben elfogatóparancsot adtak ki.