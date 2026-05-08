nyíregyházi állatpark
orángután
születésnap

Különleges meglepetés szülinap a Nyíregyházi Állatkertben, videón az ünnepelt

Különleges meglepetés szülinap a Nyíregyházi Állatkertben, videón az ünnepelt
Még tortát is kapott.
2026. május 08., péntek 10:46
Ahogy már megszokhattuk, a Nyíregyházi Állatpark munkatársai rendszeresen megörökítik lakóik legmeghatározóbb pillanatait. Ilyenek voltak a jegesmedvék téli kalandjai, a népszerű Maci TV is.

A gondozók viszont a látogatók szórakoztatása mellett a születésnapos állatokra is külön figyelmet fordítanak

Csütörtökön Mr. Miyagi-t, az állatpark kedvelt orángutánját köszöntötték 12. születésnapja alkalmából. A népszerű állatot gyümölcsből készült tortával lepték meg, melyet jóízűen fogyasztott el.

A borneói hím ünneplését azonban videóra is vették, így rajongói is átélhették önfeledt örömét.


Nyitókép: Nyíregyházi Állatpark

 

