Két hétig magukra hagyta gyermekeit egy somogyi nő, éheztek
Ismeretlen helyre távozott és két hétig ellátatlanul hagyta négy gyermekét egy somogyi nő 2024 szeptemberében, emiatt vádat emeltek ellene - tájékoztatta a Somogy Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-t.
Azt írták: a vádlott férjét 2024 júniusában letartóztatták, a nő ezután társkereső oldalon kezdett ismerkedni, és 2024 szeptemberében férfi ismerőséhez utazott anélkül, hogy a 15, 13, 10 és 8 éves gyerekeinek elmondta volna, hova megy és mikor jön vissza.
Távozásakor csak rövid időre elegendő hideg élelmet vett, pénzt nem adott nekik, tüzelőről sem gondoskodott
- tették hozzá.
A vádhatóság kiemelte, a gyerekek párszor telefonon beszéltek az anyjukkal, a környezetükben titkolták, hogy a nő magukra hagyta őket. Igazolatlanul hiányoztak az iskolából, ketten megfáztak a fűtetlen családi házban, napokig nem ettek és nem tisztálkodtak megfelelően.
A nő végül iskolai jelzésre tért haza, de másnap pénz és élelmiszer biztosítása nélkül ismét férfi ismerőséhez utazott azzal, hogy a gyerekek felügyeletét nem kívánja ellátni - fűzték hozzá.
Kitértek rá, a gyerekek rokonokhoz költöztek, majd állami intézményben helyezte el őket a gyámhatóság.
A Fonyódi Járási Ügyészség a nő ellen kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságra benyújtott vádiratában - olvasható a közleményben.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
