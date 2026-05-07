Megkezdődtek az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgái

Az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgái csütörtökön 9 órakor megkezdődtek; középszinten 1147 helyszínen 47082, emelt szinten 296 helyszínen 29 084 vizsgázó tesz érettségi vizsgát angol nyelvből - közölte az Oktatási Hivatal (OH) az MTI-vel.
2026. május 07., csütörtök 11:10
A közlemény szerint az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos: középszinten az írásbeli időtartama 180 perc; az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre; 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli teljes időtartama 240 perc; a vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc - írták.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázó gondoskodik (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható) - jelezték.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik - áll a közleményben.

 

