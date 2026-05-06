Meghalt Dr. Labancz Klára

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Dr. Labancz Klára, kórházunk pszichiáter főorvosa

- derült ki a Komárom-Esztergom vármegyei Szent Borbála Kórház szerdai Facebook-közleményéből.

A Főorvosnő orvosi pályáját 1983-ban kezdte meg a Miskolci Megyei Kórház Pszichiátriai Osztályán. Másfél év után Tatabányára költözött, ahol Kórházunk pszichiátriáján kezdett dolgozni. Pszichiátriai szakvizsgáját 1988-ban szerezte meg, majd neurológiából 1993-ban, igazságügyi elmeszakértésből 2000-ben, rehabilitációból pedig 2003-ban szakvizsgázott. Emellett képzett volt pszichoterápia irányában is - áll a szomorú hírt közlő bejegyzésben.



Kiemelték, hogy 2010-től 2020-ig a Krónikus Belgyógyászatot vezette, miközben a pszichiátriai szakrendelést továbbra is folytatta. A COVID járvány után a Pszichiátriai Szakrendelőben és Gondozóban dolgozott, emellett ügyeletet vállalt a Sürgősségi Betegellátó és a Tüdőgyógyászati Osztályokon. A 2023-as nyugdíjba vonulása után is folytatta rendelői munkáját.