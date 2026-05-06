Meghalt Dr. Labancz Klára
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Dr. Labancz Klára, kórházunk pszichiáter főorvosa
- derült ki a Komárom-Esztergom vármegyei Szent Borbála Kórház szerdai Facebook-közleményéből.
A Főorvosnő orvosi pályáját 1983-ban kezdte meg a Miskolci Megyei Kórház Pszichiátriai Osztályán. Másfél év után Tatabányára költözött, ahol Kórházunk pszichiátriáján kezdett dolgozni. Pszichiátriai szakvizsgáját 1988-ban szerezte meg, majd neurológiából 1993-ban, igazságügyi elmeszakértésből 2000-ben, rehabilitációból pedig 2003-ban szakvizsgázott. Emellett képzett volt pszichoterápia irányában is - áll a szomorú hírt közlő bejegyzésben.
Kiemelték, hogy 2010-től 2020-ig a Krónikus Belgyógyászatot vezette, miközben a pszichiátriai szakrendelést továbbra is folytatta. A COVID járvány után a Pszichiátriai Szakrendelőben és Gondozóban dolgozott, emellett ügyeletet vállalt a Sürgősségi Betegellátó és a Tüdőgyógyászati Osztályokon. A 2023-as nyugdíjba vonulása után is folytatta rendelői munkáját.
Dr. Labancz Klára hosszú, türelemmel viselt betegséget követően hunyt el.
Hangsúlyozták, hogy szakmai munkásságát a hivatás és a betegek iránti szeretete hatotta át. Hosszú évtizedeken keresztül szolgálta a betegek gyógyítását, példát mutatva kollégáinak és az őt követő generációknak.
Búcsúztatása és végső útra kísérése Tatabányán, az Újtelepi temető új ravatalozójában lesz 2026. május 23-án 12 órakor. A gyászoló család kérése, hogy a megjelentek egy szál virággal róják le kegyeletüket, és mellőzzék a részvétnyilvánítást - írták a posztban.
