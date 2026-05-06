Elszabadult egy kocsi Téten, sofőrje aludt benne részegen - Fotók
Egy másik autóba csapódott.
2026. május 06., szerda 11:41
Egy 53 éves férfi április 29-én este Téten, a Győri úton ment egy Citroen-nel, amikor alkoholos állapota miatt elaludt, és a jobb első ülésre dőlt - tudatta szerdán a police.hu.
Az autó irányítás nélkül tovább gurult.
Fotó: police.hu
Az útról letérve egy jelzőtáblának, majd egy étterem pergolájának ütközött, amelyek kiszakadtak a helyükről. A kocsi a baleseteket követően még mindig kormányzás nélkül folytatta útját, végül egy szabályosan várakozó autónak ütközve állt meg.
A sofőrrel szemben a Győri Rendőrkapitányság ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt büntetőeljárást indított.
