Égő gázpalackkal a hátán fenyegetőzött egy karcagi férfi, az utcán keltett riadalmat

A megalapozott gyanú szerint a férfi május 2-án, kora reggel az általa lakott házban minden előzmény nélkül kiabálni kezdett, majd a kezében lévő szamurájkarddal fenyegetőzve az egyik szobában jogszerűen ott tartózkodó személyektől azt követelte, hogy hagyják el a házat. Amikor a szobában tartózkodók becsukták előtte az ajtót, a férfi a kardot belevágta az ajtóba - olvasható az MTI közleményében.

A hatóság tájékoztatása szerint a gyanúsított később Karcag északi városrészébe ment egy hátára erősített gázpalackkal, amelyet megnyitott, a nyomásszabályozó csőből kiáramló gázt, illetve a csövet meggyújtotta, és azzal fenyegetőzött, hogy "mindenkit felrobbant", "mindenkit megöl".

Kiemelték,

reális veszélye volt annak, hogy a gázpalack felrobban, amitől a férfi közelében tartózkodó járókelők közvetlen életveszélynek voltak kitéve.

Egy lakos segítséget kért a közelben tartózkodó rendőröktől, akiknek közeledésére a férfi részben elzárta a gázpalackot, amitől a láng elaludt. Ezután a gyanúsított visszasétált lakóhelyére, ahová az intézkedő rendőrök követték, és teljesen elzárták a gázpalackot - írták.