Rendőr vitt el egy 5 éves kisfiút Győrben, kiderültek a gyerek tervei
Égő gázpalackkal a hátán fenyegetőzött egy karcagi férfi, az utcán keltett riadalmat
A megalapozott gyanú szerint a férfi május 2-án, kora reggel az általa lakott házban minden előzmény nélkül kiabálni kezdett, majd a kezében lévő szamurájkarddal fenyegetőzve az egyik szobában jogszerűen ott tartózkodó személyektől azt követelte, hogy hagyják el a házat. Amikor a szobában tartózkodók becsukták előtte az ajtót, a férfi a kardot belevágta az ajtóba - olvasható az MTI közleményében.
A hatóság tájékoztatása szerint a gyanúsított később Karcag északi városrészébe ment egy hátára erősített gázpalackkal, amelyet megnyitott, a nyomásszabályozó csőből kiáramló gázt, illetve a csövet meggyújtotta, és azzal fenyegetőzött, hogy "mindenkit felrobbant", "mindenkit megöl".
Kiemelték,
reális veszélye volt annak, hogy a gázpalack felrobban, amitől a férfi közelében tartózkodó járókelők közvetlen életveszélynek voltak kitéve.
Egy lakos segítséget kért a közelben tartózkodó rendőröktől, akiknek közeledésére a férfi részben elzárta a gázpalackot, amitől a láng elaludt. Ezután a gyanúsított visszasétált lakóhelyére, ahová az intézkedő rendőrök követték, és teljesen elzárták a gázpalackot - írták.
A büntetett előéletű és egy hónapja ismételten jogerős szabadságvesztésre ítélt férfi letartóztatását közveszélyokozás bűntette és más bűncselekmény miatt a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően rendelte el - tájékoztattak.
A nyitókép illusztráció: Tények Archív
+Ez is érdekelheti
Cserbenhagyás Kazincbarcikánál, a tettest még keresik - Fotók
Éveken át zaklatta kislányát és bántalmazta feleségét a kegyetlen apa
Elszabadult egy kocsi Téten, sofőrje aludt benne részegen - Fotók
Túrázó esett bajba Zalaegerszegen, videón a mentőakció
Kiderült, miért gyújtotta fel a saját házát Jánoshalmán
Személyautó és tartálykocsi ütközött Csengernél, egy gyermekhez menthelikoptert riasztottak
Túszul ejtettek egy nőt Vasban, megrázó részletek derültek ki
Amerikáig ért egy swatting-ügy: lecsaptak a magyar fiatalra - videóval
Többször is megpördült a levegőben egy balesetező motoros Pomázon
Métereket vonszolta a villamos az elgázolt férfit a Fiumei úton
Tragédia történt egy budapesti lőtéren, megszólalt a BRFK