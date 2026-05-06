Cserbenhagyás Kazincbarcikánál, a tettest még keresik - Fotók

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat 05040/346/2026. bűnügyi számon cserbenhagyás gyanúja miatt, egyelőre ismeretlen tettessel szemben - számolt be róla a police.hu.

Május 4-én reggel, egy eddig még ismeretlen személy Miskolcról vezetett Kazincbarcika irányába egy feltehetőleg fehér színű, Renault Master típusú teherautóval. A sofőr, a sajóbábonyi elágazásnál szabálytalanul tért át a jobb oldali (külső) forgalmi sávból a bal oldali (belső) forgalmi sávba, melynek következtében balesetet okozott, majd a helyszínről megállás nélkül elhajtott.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság várja azok jelentkezését, akik a balesetet látták, fedélzeti kamerával rögzítették vagy a sofőr, illetve a jármű kilétével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek.