Többször is megpördült a levegőben egy balesetező motoros Pomázon

Egy körforgalom előtt torlódás volt. A motoros meg akarta előzni az álló autókat, amikor egy parkolóból kikanyarodó autó eléhajtott, mert kiengedte egy másik sofőr. A motoros az ütközéstől lerepült, a levegőben többször átpördült, majd az útra csapódott.

Információink szerint mindkét karja eltört és a lába is megsérült, a mentők kórházba vitték. A kocsiban hárman ültek, köztük egy óvodás korú kislány, ők nem sérültek meg a balesetben.