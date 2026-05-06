Métereket vonszolta a villamos az elgázolt férfit a Fiumei úton

Villamos alá zuhant egy férfi kedd délután Budapesten, a Fiumei úton.
2026. május 06., szerda 08:51
Úgy tudjuk, részeg volt, ezért esett le a peronról. A villamosvezető ezt nem vette észre rögtön, így csaknem 40 métert még ment a szerelvénnyel, közben a férfit a villamos és a peron közé préselte. 

Megállás után a gyalogost a tűzoltók és a mentők közös erővel emelték ki, információink szerint életveszélyes sérülésekkel, válságos állapotban vitték kórházba.

 

