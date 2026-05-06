Kiderült, miért gyújtotta fel a saját házát Jánoshalmán

A ház teljes terjedelmében égett, a teteje szinte teljesen megsemmisült, két város tűzoltói tudták csak megfékezni a lángokat. Helyszíni információk szerint, a házat nemrég adósság miatt elárverezték. A tulajdonos ezért az udvaron álló autójából leszívta a benzint, azzal körbelocsolta az épületet, majd tüzet gyújtott. Úgy tudjuk, ezután elment a rendőrségre és feladta magát. A tűz okának a vizsgálata még folyamatban van, hivatalos megerősítés még nem érkezett a gyújtogatásról.