Porördög táncoltatott meg egy hatalmas fóliát, videón a különleges koreográfia

Nem mindennapi jelenségnek lehettek szemtanúi Kárpátalján.
2026. május 06., szerda 10:36
A minap porördög táncoltatott meg egy mezőgazdasági takarófóliát Kárpátalján - derült ki a MetFigyelő szerdai Facebook-bejegyzéséből.

A meteorológiai jelenség már magában különleges, a hosszú, fehér lepellel azonban valóságos keringőt varázsolt az égi táncparkettre.

Perceken keresztül ringatta karjaiban az anyagot a "minitornádó", melyet a földön lévő szemtanúk ámulattal néztek és rögzítettek.


A porördögök, azaz a poros forgószelek, portölcsérek a tölcsérek közé tartozó meteorológiai jelenségek. Főleg száraz területeken jellemzőek. 

Elsősorban nyáron keletkeznek, anticiklonális helyzethez kötődnek, amikor a homokos talajt vagy mezőt a közvetlen napsugárzás erősen felmelegíti. A talaj fölött lévő felhevült levegő környezeténél könnyebbé válik, és felszáll.

Így történt ez most is, melynek következtében a méretes takarófólia is táncra perdült.

Nyitókép: MetFigyelő

 

