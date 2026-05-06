Porördög táncoltatott meg egy hatalmas fóliát, videón a különleges koreográfia

A minap porördög táncoltatott meg egy mezőgazdasági takarófóliát Kárpátalján - derült ki a MetFigyelő szerdai Facebook-bejegyzéséből.

A meteorológiai jelenség már magában különleges, a hosszú, fehér lepellel azonban valóságos keringőt varázsolt az égi táncparkettre.

Perceken keresztül ringatta karjaiban az anyagot a "minitornádó", melyet a földön lévő szemtanúk ámulattal néztek és rögzítettek.



A porördögök, azaz a poros forgószelek, portölcsérek a tölcsérek közé tartozó meteorológiai jelenségek. Főleg száraz területeken jellemzőek.