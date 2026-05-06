A tudat határán: különös utazásra hív Danny Blue a TV 2-n
Csendes rivalizálásból nyílt konfliktus: medál miatt robbant a feszültség az Exatlonban
Jelentős belső feszültségek alakultak ki az Exatlon Hungary Kihívói csapatában, miután a Medáljáték során Sótonyi Boróka megszerezte az életet érő előnyt. A győzelem azonban nem hozott egyértelmű örömöt sőt, inkább vitát és bizalmatlanságot szült.
A csapaton belül több versenyző is nehezen fogadta Boróka sikerét, és a háttérben egyre erősebb lett az elégedetlenség. Csóri Dorka nyíltan is hangot adott érzéseinek.
Abból van elegem, hogy mindegyik fiú Borónak szurkol, úgy, hogy elméletileg mindenki őt akarja küldeni párbajozni. Ezt már nem nagyon tudom hová tenni
– fogalmazott Dorka.
Ebben a feszült hangulatban indult el a Végjáték első felvonása, ahol ismét a női versenyzők kerültek veszélybe. A pályán a Bajnokok domináltak: gyors egymásutánban szerezték a pontokat, és végül magabiztos, 10–5-ös győzelmet arattak.
Az eredmény következményeként eldőlt, hogy a Kihívók közül Komsa Nikolett lesz a biztos párbajozó. A további sorsok azonban még nem dőltek el: a következő forduló határozza meg, hogy kizárólag a Kék csapatból kerülnek-e ki a párbaj résztvevői, vagy ismét mindkét oldal érintett lesz.
+Ez is érdekelheti
Öt gyakori hiba, amit ebéd közben sokan elkövetnek
Extrém gyors meteorraj érkezik éjszaka, megélénkül az égbolt
Apró négylábú adott munkát a tűzoltóknak a Balatonnál, fotókon a rendhagyó bevetés
Inspiráció vagy önpusztítás? Milliókat befolyásolhat egy láthatatlan veszély
Már 14 hónapja verhetetlen a TV2 főműsoridőben
Szomorú hír érkezett: Meghalt a kitüntetett magyar művész
Hatalmas téttel kezdődik az utolsó csapat-hét az Exatlon Hungary-ben!
Bemondtak egy számot a TV2 műsorában, nem erre számított az ismert művész
Édesanyjára emlékezik a TV 2 hírolvasója, megható bejegyzésben mesél róla
Mutáns harcsát fogtak az Alföldön - Fotó
Innen ered az Anyák napja, alapítója már megbánta