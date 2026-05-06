Csendes rivalizálásból nyílt konfliktus: medál miatt robbant a feszültség az Exatlonban

Jelentős belső feszültségek alakultak ki az Exatlon Hungary Kihívói csapatában, miután a Medáljáték során Sótonyi Boróka megszerezte az életet érő előnyt. A győzelem azonban nem hozott egyértelmű örömöt sőt, inkább vitát és bizalmatlanságot szült.

A csapaton belül több versenyző is nehezen fogadta Boróka sikerét, és a háttérben egyre erősebb lett az elégedetlenség. Csóri Dorka nyíltan is hangot adott érzéseinek.

Abból van elegem, hogy mindegyik fiú Borónak szurkol, úgy, hogy elméletileg mindenki őt akarja küldeni párbajozni. Ezt már nem nagyon tudom hová tenni

– fogalmazott Dorka.