Mutáns harcsát fogtak az Alföldön - Fotó
Egy beteg harcsát fogtak a Tisza-tavon, de fotózás után visszakerült a vízbe. Mi lehet a baja? – írta egy horgász, akinek a Magyar Haltani Társaság válaszolt közösségi oldalán a feltett kérdésére.
2026. május 03., vasárnap 16:24
A képen látható kóros elváltozásokat feltehetően harcsára specifikus papilloma- és herpeszvírusok okozzák. Emellett azonban az is lehetséges, hogy egysejtű parazitagombák (Microsporidium) állnak a jelenség hátterében – magyarázta a társaság.

Hozzátéve, hogy ezek egyike sem veszélyes az emberre, más harcsákat viszont megfertőznek. Ilyen esetekben egy kis kaparék vagy egy kis fertőzött szövetdarab kivágása és alkoholban vagy lefagyasztva történő megőrzése nagy segítség lehet a diagnózis felállításában és a tudományos ismeretek gyarapításában egyaránt.

 

