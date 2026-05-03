Kiemelt ellenőrzéseket tart a rendőrség az utakon
Beteg, idős asszonytól rabolták el a gyógyszerpénzt Kazincbarcikán
Bottal járó szívbeteg asszonyt rabolt ki egy fiatal férfi Kazincbarcikán. Az idős nő a gyógyszertárba igyekezett, hogy kiváltsa a szívgyógyszerét, de megpihent egy padon, ekkor ült mellé későbbi támadója, aki előbb cigarettát kért tőle, majd követni kezdte és ki akarta tépni a kezéből a táskáját. Erről az áldozat beszélt a Tényeknek.
Ellopta a nőtől a szívgyógyszerei árát, mintegy 20 ezer forintot és az iratait is. A rendőrök azonban hamar elfogták.
Az eset pár hónapja történt, az ügyészség most emelt vádat a férfi ellen. A többszörös visszaeső vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. Ha beismeri tettét, négy év fegyházat kaphat.
+Ez is érdekelheti
Egy tini fosztotta ki fél Vácot, íme a mesterterve
Videóra vettek egy balesetet okozó ámokfutót Kótajon
Kiderült, miért lőttek be az óvoda ablakán Solymáron
Tömegverekedés Királyegyházán, elfajult a majális - Videó
Felhívta a családot Till Tamás gyilkosa, megrázó részletek derültek ki
Megható videó, így köszöntötték az édesanyákat a rendőrök, tűzoltók, katonák és mentők
Kigyulladt egy családi ház és két autó Albertirsán
Kisbaba életéért küzdöttek a budapesti Pesterzsébeten
Átszakította a szalagkorlátot, majd az árokban landolt az M3-ason
Nem bírt leállni a csörögi fiatal - minden napra jutott egy lopás
Nem nyert, ezért tört-zúzott egy debreceni lottózóban