2026. május 03. vasárnap, Irma, Tímea
23°C Budapest
rablás
kazincbarcika
vádemelés

Beteg, idős asszonytól rabolták el a gyógyszerpénzt Kazincbarcikán

Gyógyszertárba ment egy idős, beteg asszony, amikor kirabolta egy fiatal férfi Kazincbarcikán. A támadót elfogták, kiderült, hogy mindig idős, beteg embereket rabolt ki.
2026. május 03., vasárnap 12:21
Vágólapra másolva!

Bottal járó szívbeteg asszonyt rabolt ki egy fiatal férfi Kazincbarcikán. Az idős nő a gyógyszertárba igyekezett, hogy kiváltsa a szívgyógyszerét, de megpihent egy padon, ekkor ült mellé későbbi támadója, aki előbb cigarettát kért tőle, majd követni kezdte és ki akarta tépni a kezéből a táskáját. Erről az áldozat beszélt a Tényeknek.

Ellopta a nőtől a szívgyógyszerei árát, mintegy 20 ezer forintot és az iratait is. A rendőrök azonban hamar elfogták.

Az eset pár hónapja történt, az ügyészség most emelt vádat a férfi ellen. A többszörös visszaeső vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. Ha beismeri tettét, négy év fegyházat kaphat.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra