Nem bírt leállni a csörögi fiatal - minden napra jutott egy lopás

Mindent ellopott a 18 éves Pest vármegyei csörögi fiatal, ami szembe jött vele – közölte a police.hu.

Mint kiderült, az elkövető április 13-án kezdte meg az ámokfutását, amikor megpillantott egy váci garázssor előtt egy elektromos rollert, amiben még a kulcs is benne volt, így nagyon könnyedén el tudta lopni.

A sikeren felbuzdulva másnap éjszaka egy teherautóból emelt el szerszámokat, valamint egy közeli lépcsőházból egy újabb elektromos rollert, és három pár cipőt is bezsákmányolt.

Elbódította a siker, ezért folytatta, amit elkezdett és április 15-én egy lakás előtt parkoló autót kötött el, amivel végül nekiment egy daruskocsinak, majd elfutott a helyszínről.