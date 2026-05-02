Nem bírt leállni a csörögi fiatal - minden napra jutott egy lopás
Mindent ellopott a 18 éves Pest vármegyei csörögi fiatal, ami szembe jött vele – közölte a police.hu.
Mint kiderült, az elkövető április 13-án kezdte meg az ámokfutását, amikor megpillantott egy váci garázssor előtt egy elektromos rollert, amiben még a kulcs is benne volt, így nagyon könnyedén el tudta lopni.
A sikeren felbuzdulva másnap éjszaka egy teherautóból emelt el szerszámokat, valamint egy közeli lépcsőházból egy újabb elektromos rollert, és három pár cipőt is bezsákmányolt.
Elbódította a siker, ezért folytatta, amit elkezdett és április 15-én egy lakás előtt parkoló autót kötött el, amivel végül nekiment egy daruskocsinak, majd elfutott a helyszínről.
Egy napot pihent, majd újabb kocsit szemelt ki magának, amit a hatóságok a délelőtti órákban megtaláltak, majd egy bejelentés alapján a tettest is lekapcsolták.
Gyanúsítottként hallgatták ki B. Attilát lopás és jármű önkényes elvétele miatt, valamint őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
